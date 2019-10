Marquez: "Le qualifiche si potevano fare"; Dovizioso: "Alcuni piloti pensano solo a loro stessi"

Polemica rovente tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso per quanto successo a Phillip Island, con le qualifiche che non si sono disputate a causa del forte vento. I commissari di gara hanno preso tale decisione dopo il brutto volo di Miguel Oliveira nelle prove libere 4, ma non tutti i piloti erano d’accordo con la scelta di posticipare il tutto. Tra i corridori presenti nel Mondiale, in 3 avrebbero voluto disputare le qualifiche nonostante queste condizioni, tra questi Marc Marquez.

Andrea Dovizioso ha subito attaccato la discutibile presa di posizione del Campione del Mondo...

" La Safety Commission è un istituto favoloso, sono felice che ci sia e di farne parte perché noi piloti possiamo fornire dei pareri importanti per la sicurezza delle piste e alcune decisioni. Ultimamente, però, noto che alcuni piloti spingono in certe direzioni per un proprio vantaggio e questo non mi piace. Quando si parla di sicurezza si deve essere un po’ più obiettivi e dividere cosa conviene a se stessi e cosa è invece più sicuro. A volte è meglio fare un passo indietro nel solco della sicurezza e non pensare solo a quello che conviene. Le qualifiche al mattino ci possono stare, non è una decisione nostra. Alcuni preferivano farle, altri no, ma la decisione poi non è nostra e bisogna adattarsi alle situazioni "

Marquez ha così risposto a Dovizioso...

" Io avevo pochi interessi personali, il mio lavoro l’ho fatto. Non ho problemi con la cancellazione delle qualifiche, ma se domenica c’è lo stesso vento, che si fa? Se oggi è pericoloso, lo è anche domani. Qui l’anno scorso non tirava vento, ma Zarco ha risucchiato la mia scia e mi è piombato addosso colpendomi da dietro. In Safety Commission i temi erano legati alla possibilità di guidare e al livello di rischio. Ebbene, scendere in pista era possibile, ma il rischio era alto. Poi chi girava in gruppo si è lamentato di più di chi girava da solo perché in gruppo si generano più turbolenze che potevano condizionare la guida "