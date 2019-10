Piloti unanimi: "Giusto annullare le prove, troppi rischi"

" Sono contento che sia stata presa la decisione di annullare tutte le attività in pista per il pomeriggio, per evitare di correre rischi inutili "

Così Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, commenta la decisione degli organizzatori di rinviare le qualifiche del Gran Premio di Australia della MotoGp. D'accordo anche Danilo Petrucci: "Domani sarà una giornata lunga per tutti, ma oggi non c’erano davvero le condizioni per continuare a girare e a mio parere la Direzione Gara ha preso la decisione giusta“.

D'accordo anche il Campione del Mondo Marc Marquez:

" Secondo me era molto pericoloso, il vento era forte e con la velocità di questo circuito lo senti molto. Stavo guidando da solo e sentivo il vento e quando fai un sorpasso lo senti molto di più. Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di annullare le qualifiche. Non c'era bisogno di rischiare così tanto, avevamo ragione sul limite di poter guidare e alla fine abbiamo un altro giorno per farlo domani. Sarà una giornata impegnativa con Warm Up, Qualifiche e gara, ma non è la fine del mondo. "

Concorda con la linea generale anche Valentino Rossi: