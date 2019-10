Qualifiche cancellate per il troppo vento dopo la caduta di Oliveira nelle FP4!

Chi si è svegliato, come il sottoscritto, poteva benissimo continuare a dormire. Si perché le qualifiche del Gran Premio d'Australia della MotoGP, terz'ultimo atto della stagione, non iniziano neanche. Per il troppo vento le prove ufficiali vengono cancellate dopo la riunione della Safety Commission in seguito all'incidente di Miguel Oliveira in pieno rettilineo poco prima di curva 1 nelle libere 4.

C'è quindi ben poco da raccontare. Le FP4 partono con un vento incredibile. Marquez va davanti a Viñales, terzo Pol Espargaro, poi Rins, Morbidelli, Zarco e Rossi. Poco dopo Oliveira con la sua KTM finisce nell'erba in rettilineo e cade ad alta velocità. Un botto terrificante, con il portoghese che viene portato via in ambulanza, ma sembra senza conseguenze.

La caduta della KTM attira l'attenzione di tutti. Dopo qualche minuto viene esposta la bandiera rossa. Tutti i piloti si riuniscono in Safety Commission fino alla decisione finale di cancellare le qualifiche. La sicurezza viene naturalmente prima di tutto e con questo vento è impossibile correre. Al momento non si sa se e quando verranno disputate le prove ufficiali. Quindi nessuna notizia sulla griglia di partenza.