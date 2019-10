Rossi: "Bello festeggiare i 400 GP qui, le mie motivazioni sono le stesse di sempre"

Valentino Rossi si appresta a vivere il weekend del GP d’Australia, prossima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, con voglia di riscatto dopo il brutto epilogo della gara in Giappone. La caduta e il ritiro a Motegi hanno rappresentato uno dei punti di down di una stagione, complessivamente, molto deludente. Ne è consapevole il “Dottore” che, distanziato di 205 lunghezze nella classifica generale dal campione del mondo Marc Marquez, ha bisogno di una risposta diversa anche dal punto di vista psicologico.

Fino ad ora, Valentino ha fatto tanta fatica a sfruttare gli pneumatici in sella alla Yamaha, specialmente sulla durata. Una situazione complicata che pare essere lontana dall’essere risolta. A Phillip Island, su una pista che ha sempre gradito, l’obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile nel suo 400° GP, ben consapevole delle difficoltà del caso:

" Ne abbiamo fatta di strada, su questo circuito…E’ una cosa che non ti aspetti, soprattutto quando inizi la carriera, non hai mai l’idea chiara di cosa succederà. Se qualcuno me lo avesse detto quando ho debuttato non so come avrei reagito. E’ bello festeggiare questo traguardo qui, piloti e tifosi amano questo tracciato "

Rossi ha chiarito che le sue motivazioni, nonostante i risultati negativi, siano sempre le stesse. Una voglia di competere evidenziata anche dal cambiare il modo di frenare (con due dita): “Ho iniziato a frenare in modo diverso e abbiamo variato piccole cose, in fondo qui la situazione non è così impegnativa come a Motegi”.

