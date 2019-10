Rossi: "Ho guidato bene, bello essere stato primo", Marquez: "Ho chiuso con la gomma distrutta"

Valentino Rossi chiude il suo Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP con un non scintillante ottavo posto, dopo una prova nella quale ha alternato alti e bassi. Dopo un ottimo inizio e una risalita a metà gara, il “Dottore” ha avuto anche due crolli di prestazioni notevoli. Il momento più importante, sicuramente, è stato l’avvio, con il nove volte campione del mondo che ha piazzato una partenza strepitosa.

" Sono partito bene, anche per l’ottimo quarto tempo che avevo conquistato in qualifica. Allo spegnimento dei semafori ho avuto uno scatto importante e sono stato in grado di guidare la gara per i primi chilometri. Ritrovarmi la davanti è stato bello, anche se in quei momenti non ci pensi troppo e cerchi solo di dare tutto per risultare il più veloce possibile "

Nel complesso Rossi come può giudicare la sua gara di Phillip Island? Penso che sia stata la prova migliore di questo ultimo periodo. Riuscivo a guidare bene e mi sentivo anche bene in frenata, ma ero troppo lento in rettilineo, per cui giro dopo giro tutti mi sorpassavano ed io non ero in grado di sopravanzarli nuovamente. Sicuramente questa situazione non è stata facile, ma nell’insieme non penso che sia andata male”.

I problemi, come sempre, riguardano aspetti già ben noti alla Yamaha. “Avevo trovato un buon bilanciamento per la mia moto, ma mi mancava tremendamente il grip al posteriore. Purtroppo questo limite non riusciamo proprio a risolverlo”.

Soddisfatto come sempre Marc Marquez:

" E’ stata più difficile delle altre gare, quando Maverick ha cominciato a spingere è stato un momento critico. Sapevo che non dovevo arrendermi e che negli ultimi 4-5 giri sarei stato in grado di superarlo. Un fine settimana un po’ strano per via delle condizioni atmosferiche ma il mio team ha fatto un ottimo lavoro, sono contentissimo e ho vinto nonostante la gomma morbida si sia distrutta "

Sorride per il risultato Cal Crutchlow:

" Sono molto contento per questo risultato. Sapevo di avere a disposizione una moto competitiva e mi sono divertito in gara a guidarla. Abbiamo trovato un’ottima messa a punto che mi ha permesso di battagliare con i migliori. Sono rimasto sorpreso dalla caduta di Vinales, ma conquistare questo secondo posto è un giusto premio al team che ringrazio "

