Valentino Rossi a Phillip Island correrà il 400esimo GP: "Dobbiamo lavorare sodo"

Valentino Rossi e la vittoria che manca da due anni e più, Valentino Rossi e un podio distante circa sei mesi. La stagione del Mondiale di MotoGP volge al termine e per il “46” motivi di soddisfazione ce ne sono pochi, per non dire nessuno. Il trionfo di Marc Marquez e l’astro nascente Fabio Quartararo sono i temi di questo 2019 e lui figura nel capitolo delle delusioni. Sì perché il settimo posto in classifica generale, a 205 punti dall’asso nativo di Cervera, non faceva parte del piano.

In Giappone, l’uscita di scena anzitempo, finendo la sua corsa nel sabbione di Motegi, è un po’ la cartina di tornasole di un’annata negativa sotto ogni profilo. Come proiettarsi dunque al prossimo weekend australiano dove Rossi taglierà il traguardo dei 400 GP? Difficile saperlo, ma è chiaro che gli obiettivi sono sempre i soliti:

Nelle ultime gare non siamo stati abbastanza veloci, ma stiamo lavorando duramente. In Australia per la gara di Phillip Island, una pista che mi piace molto, spero di poter fare una buona gara. Dobbiamo lavorare sodo per essere subito competitivi “, le parole di Valentino, che sui saliscendi australiani spera di avere un feeling diverso dalla Yamaha, ma solo il cronometro potrà esprimere un giudizio veritiero.