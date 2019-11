Maverick VIÑALES Voto 10 e lode: Che corsa da fenomeno. Stavolta parte bene, si porta in testa al primo giro e se ne va. Gara veramente impeccabile, in fuga, senza correre nessun rischio. Secondo successo stagionale che lo issa in terza posizione nel mondiale.

Marc MARQUEZ Voto 9: Fa capire al mondo intero che il crash di ieri è stato solo un passo falso. Oggi parte a fionda e in poche curve è li con i primi. Però stavolta è battuto nettamente, forse per la prima volta in stagione. E' umano anche lui. Non avrebbe vinto lo stesso anche se fosse partito più avanti. Comunque prosegue nel suo filotto di primi e secondi posti e continua a stabilire record. Oggi diventa il primo in una stagione di MotoGP a fare 17 podi in stagione, oltre al record di punti in 18 gare.

Andrea DOVIZIOSO Voto 8: Qui si era sempre trovato bene, ma aveva vinto solo sotto la pioggia. In verità la Ducati non è a postissimo a Sepang sull'asciutto, ma Dovi è stratosferico a portare a casa un podio stupendo. Come Marquez, anche Andrea parte benissimo e si ritrova con i primi. Poi lotta per il podio con Rossi e Rins, conquistando un meritato terzo posto.

Valentino ROSSI Voto 7: Finalmente si rivede Valentino Rossi. Dopo quattro gare negative il Dottore riesce a non crollare alla distanza e lotta per il podio sino all'ultima curva. Il terzo posto non arriva ma almeno torna ad esserci. Il problema sono gli oltre 5 secondi di distacco dal compagno di squadra.

Alex RINS Voto 6 e mezzo: Solita gara costante di Alex Rins, che chiude quinto sempre in rimonta. La Suzuki paga dazio nel rettilineo, ma comunque nel misto torna su. Perde però il terzo posto nella generale. Mezzo voto in meno per il contatto pericolosissimo con Miller.

Franco MORBIDELLI Voto 6: Gara sufficiente, poco altro per il Morbido. Le Petronas crollano nelle prime fasi e Morbidelli non va oltre la sesta posizione finale. Almeno batte il più acclamato compagno di squadra.

Fabio QUARTARARO Voto 5: E' lui la grande delusione di oggi. Parte male ed è terrorizzato nelle prime curve, facendosi infilare da tutti. Forse in bagarre non riesce a trovare il ritmo e si ritrova ottavo. Prova a battere il compagno ma va lungo e sbaglia. Deve sicuramente migliorare nella lotta nelle prime curve.

Jack MILLER Voto 5 e mezzo: Solito Jack che parte a bomba e nei primi giri è agguerrito contro tutti. Poi però le soft crollano e lui perde tantissime posizioni in classifica.

Danilo PETRUCCI Voto 5: Ormai è il fratello cattivo di quello visto al Mugello. L'estate è stata veramente controproducente per lui, che semplicemente ha perso il feeling con la Ducati. Oramai aspetta Valencia per staccare la spina e andare in vacanza.

Johann ZARCO Voto 6 e mezzo: La gara è veramente buona di Zarco, sempre nei 10 e vicino a Petrucci e davanti a Cal Crutchlow. Purtroppo però viene centrato da Mir e finisce a terra inerme. Ottima prestazione di Johann che sta capendo sempre più questa moto.

Cal CRUTCHLOW Voto 4 e mezzo: Malissimo. Battuto da Zarco per tutto il weekend. Lontanissimo dai 10 in gara, finisce per terra dopo una decina di giri. Weekend da dimenticare.

Andrea IANNONE Voto 4: Peccato. A Phillip Island aveva riportato l'Aprilia a lottare con i big. Su una pista totalmente diversa torna nelle retrovie. Purtroppo però finisce a terra dopo pochi giri quando navigava ai margini della zona punti.