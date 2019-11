Marquez, Rossi, Dovizioso e molto altro: le 5 domande prima del Gran Premio di Sepang

Marquez alla caccia dell'ennesimo record

Ultima tappa del trittico. Marc Marquez si avvicina al Gran Premio di Sepang in uno stato di forma pazzesco. Lo spagnolo viene da cinque vittorie di fila e da una striscia quindici volte consecutive in cui arriva o primo o secondo. In Malesia lo spagnolo potrebbe battere un altro record, quello di pilota che ha conquistato più punti in 18 gare. Ne bastano 8 per battere il vecchio primato di Lorenzo nel 2010. Una formalità per lui, che parte naturalmente coi favori del pronostico.

Dovizioso a Sepang per ridurre il distacco dal Cabroncito

Andrea Dovizioso viene dalla gara non positiva di Phillip Island. Il tracciato australiano è uno dei meno amici della Ducati, mentre Sepang è esattamente l'opposto. Il tracciato malese è perfetto per le qualità della Desmosedici, una pista Stop&Go. Il forlivese ha bisogno di un buon risultato soprattutto per il morale. Marquez sembra sempre più imbattibile e imprendibile e distacchi come quelli di Phillip Island sarebbe meglio non vederli più.

Quale Valentino Rossi vedremo in Malesia?

Capitolo Valentino Rossi. La campagna d'Asia ha solo portato brutti risultati al Dottore, che continua a palesare i soliti problemi alla gomma posteriore. La stagione è fallimentare, con l'unica consolazione che questa non sarà la sua peggiore annata della carriera, dato il periodo passato in Ducati. Ma ora arriva Sepang, pista dove l'anno scorso è stato fortissimo e in testa per una parte di gara, sino alla scivolata che ha spianato la strada a Marquez. Quale Valentino Rossi vedremo in Malesia? Quello depresso e anonimo delle ultime gare o un altro?

Cosa aspettarsi da Bagnaia e Iannone?

Se Rossi si aspetta in Malesia un weekend migliori di quello australiano, qualcosa di inverso potrebbe succedere ad Andrea Iannone. L'italiano viene da una fantastica gara in Australia, con una Aprilia in grado di lottare con i piloti di vertice e addirittura stare in testa per qualche metro. In Malesia però lo cose dovrebbero tornare "alla normalità" per la casa di Noale. La pista non si adatta alle peculiarità della moto e per il pilota di Vasto sarà dura entrare in top ten. Ce la farà? Discorso simile anche per Pecco che finalmente in Australia ha trovato quella fiducia sulla Ducati mai veramente avuta per tutta la stagione. Come detto Sepang è pista ancora più amica per la moto italiana, ma non sarà facile per Bagnaia confermarsi ad alti livelli.

Chi vincerà la sfida tra Zarco e Lorenzo?

Infine chiudiamo con il grande tema di questo finale di stagione: chi andrà meglio tra Jorge Lorenzo e Johann Zarco. Le premesse dicono naturalmente quest'ultimo. Il francese ha debuttato abbastanza bene con la Honda in Australia, non è mai caduto e ha registrato buoni tempi, nonostante uno sciagurato weekend dal punto di vista metereologico. Lorenzo invece si trova nel periodo peggiore della carriera: mai era arrivato ultimo in carriera, mai aveva incassato un distacco simile da Marquez in questa stagione. In Malesia le cose forse andranno un filo meglio, ma vedere un fenomeno come Por Fuera sperare di stare sotto i 40 secondi di distacco da Marque è veramente incredibile.