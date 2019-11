Alex Marquez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2 che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo ha stampato il crono di 2:05.244 e scatterà al palo per la sesta volta in stagione. L'alfiere della EG 0,0 Marc VDS partirà con tutti i favori del pronostico e punta a laurearsi Campione del Mondo. Il fratello d’arte vanta 28 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi e 35 sul sudafricano Brad Brinder quando mancano due gare al termine della stagione, riuscirà a non farsi prendere dal braccino dopo gli ultimi tre appuntamenti tutt’altro che brillanti e a conquistare i punti che gli servono senza rinviare tutto all’appuntamento conclusivo di Valencia?

L’iberico è stato imprendibile nelle qualifiche e scatterà davanti a tutti, soltanto il giapponese Tetsuta Nagashima gli è rimasto abbastanza vicino (secondo a 0.151) mentre i suoi rivali diretti per la corona iridata sono più attardati: Binder è terzo a 0.315, il pilota della Red Bull KTM Ajo precede il sorprendente spagnolo Xavi Vierge (quarto a 0.451) e Luthi (quinto a 0.470). Il migliore italiano è Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi è decimo a 0.694 subito davanti a Fabio Di Giannantonio (undicesimo a 0.712), Enea Bastianini è soltanto 14esimo (a 0.833) preceduto anche da Stefano Manzi (tredicesimo a 0.826). Deludono gli spagnoli Jorge Navarro e Augusto Fernandez che sono rispettivamente 15esimo e 17esimo.