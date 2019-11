Moto2, prove libere GP Malesia 2019: Jorge Martin è il più veloce e precede Nagashima e Marquez

Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) conferma la grande crescita e l’ottimo momento di forma chiudendo al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto2. Sul circuito di Sepang lo spagnolo ha centrato il miglior tempo della FP2 e dell’intero venerdì malese in 2:05.968 precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) in 2:06.197 a 229 millesimi, quindi il leader del Mondiale, lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0) in 2:06.328 a 360 millesimi, ma mettendo in mostra un passo gara davvero scintillante.

Quarto crono per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in 2:06.410 a 0.442, quinto per lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) in 2:06.503 a 535, mentre è sesto l’elvetico Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) a 586, alla caccia delle ultime ridottissime chance di riaprire i discorsi in chiave titolo iridato. In settima posizione troviamo il primo italiano, Fabio Di Giannantonio (Speed Up) in 2:06.581 a 613 millesimi da Martin, quindi ottavo lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex EG 0,0) a 686 davanti al nostro Mattia Pasini (Kalex Tasca) nono a 704. Decimo tempo per lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex Flexbox) a 712 millesimi, 11esimo per il britannico Sam Lowes (Kalex Federal Oil) a 804, 12esimo per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a 805, quindi 13esimo l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) a 861. Chiude la top14, e quindi al momento eviterebbe la Q1, Luca Marini (Sky Racing VR46) in 2:06.894 a 0.923 dalla vetta. Domani le previsioni meteo parlano di rischio pioggia elevato, per cui questi primi 14 potrebbero già essere sicuri di scattare dalla Q2 nel corso delle qualifiche.

Alle spalle del fratello di Valentino Rossi troviamo due italiani: Marco Bezzecchi (Red Bull KTM Tech3), 15esimo a 1.107 ed a 181 millesimi da Marini, quindi Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 1.118. Non va oltre la 19esima posizione Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a 1.200, mentre delude in 21esima Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) a 1.347 davanti a Stefano Manzi (MV Agusta) a 1.418 ed a Nicolò Bulega 22esimo a 1.422.

La FP1, disputata nel cuore della notte italiana, con 29 gradi di atmosfera e 34 sull’asfalto, per cui una condizione non ancora estrema visti gli standard di Sepang, aveva visto il miglior tempo del nipponico Tetsuta Nagashima in 2:06.300 con 110 millesimi su Brad Binder, quindi quasi mezzo secondo su Alex Marquez. Il suo rivale per il titolo, Thomas Luthi, si era fermato in quarta posizione a 619 millesimi, davanti a Jorge Navarro a 624 e Luca Marini che, dopo una scivolata ad inizio turno, si era classificato a 769. Settima posizione per Marcel Schrotter con 892 davanti a Xavi Vierge a oltre un secondo, quindi nono Marco Bezzecchi a 1.054, decimo Mattia Pasini a 1.063.

Nel secondo turno, invece, il caldo ha iniziato a farla da padrone con la colonnina di Mercurio che si porta fino ai 33 gradi, con l’asfalto che diventa bollente, toccando i 52°. Il miglior tempo lo piazza Jorge Martin in 2:05.968 con 229 millesimi su Tetsuta Nagashima e 360 su Alex Marquez. Quarto tempo per Brad Binder a 489 di un soffio su Jorge Navarro e Thomas Luthi. Settimo crono per Fabio Di Giannantonio a 613 millesimi, quindi ottavo Xavi Vierge, nono Mattia Pasini e decimo Augusto Fernandez.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP MALESIA 2019 – MOTO2

1 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 277.6 2’06.300

2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 272.0 2’06.410 0.110 / 0.110

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.8 2’06.790 0.490 / 0.380

4 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 275.5 2’06.919 0.619 / 0.129

5 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 272.0 2’06.924 0.624 / 0.005

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 274.1 2’07.069 0.769 / 0.145

7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.7 2’07.192 0.892 / 0.123

8 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.6 2’07.352 1.052 / 0.160

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 274.8 2’07.354 1.054 / 0.002

10 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 274.1 2’07.363 1.063 / 0.009

11 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 274.1 2’07.382 1.082 / 0.019

12 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 270.6 2’07.386 1.086 / 0.004

13 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 271.3 2’07.448 1.148 / 0.062

14 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 270.0 2’07.448 1.148

15 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 273.4 2’07.461 1.161 / 0.013

16 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 271.3 2’07.477 1.177 / 0.016

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 272.7 2’07.543 1.243 / 0.066

18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 271.3 2’07.731 1.431 / 0.188

19 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 271.3 2’07.771 1.471 / 0.040

20 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 273.4 2’07.817 1.517 / 0.046

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 269.3 2’07.941 1.641 / 0.124

22 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.5 2’07.961 1.661 / 0.020

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.3 2’08.086 1.786 / 0.125

24 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 269.3 2’08.345 2.045 / 0.259

25 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 270.0 2’08.470 2.170 / 0.125

26 96 Jake DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 272.0 2’08.612 2.312 / 0.142

27 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 269.3 2’08.627 2.327 / 0.015

28 47 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 272.7 2’09.107 2.807 / 0.480

29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 270.0 2’09.653 3.353 / 0.546

30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.0 2’10.184 3.884 / 0.531

31 18 Xavi CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 267.3 2’10.936 4.636 / 0.752

32 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 271.3 2’11.237 4.937 / 0.301

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP MALESIA 2019 – MOTO2

1 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 270.6 2’05.968

2 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 278.3 2’06.197 0.229 / 0.229

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.2 2’06.328 0.360 / 0.131

4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 277.6 2’06.457 0.489 / 0.129

5 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 274.1 2’06.503 0.535 / 0.046

6 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 275.5 2’06.554 0.586 / 0.051

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 269.3 2’06.581 0.613 / 0.027

8 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.2 2’06.654 0.686 / 0.073

9 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 274.1 2’06.672 0.704 / 0.018

10 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 270.0 2’06.680 0.712 / 0.008

11 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 273.4 2’06.772 0.804 / 0.092

12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.5 2’06.773 0.805 / 0.001

13 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 274.8 2’06.829 0.861 / 0.056

14 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 273.4 2’06.894 0.926 / 0.065

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 276.2 2’07.075 1.107 / 0.181

16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.7 2’07.086 1.118 / 0.011

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 2’07.153 1.185 / 0.067

18 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 276.2 2’07.156 1.188 / 0.003

19 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.8 2’07.168 1.200 / 0.012

20 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 274.1 2’07.314 1.346 / 0.146

21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 273.4 2’07.315 1.347 / 0.001

22 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.7 2’07.519 1.551 / 0.204

23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 270.0 2’07.726 1.758 / 0.207

24 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 270.0 2’08.011 2.043 / 0.285

25 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 270.6 2’08.317 2.349 / 0.306

26 96 Jake DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 272.0 2’08.375 2.407 / 0.058

27 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 272.0 2’08.574 2.606 / 0.199

28 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.1 2’09.017 3.049 / 0.443

29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 271.3 2’09.285 3.317 / 0.268

30 47 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 272.0 2’09.326 3.358 / 0.041

31 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 271.3 2’09.400 3.432 / 0.074

32 18 Xavi CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 270.0 2’10.230 4.262 / 0.830

CLASSIFICA TEMPI COMBINATA FP1-FP2 GP MALESIA 2019 – MOTO2

1 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.477 15 2’05.968 12

2 45 T.NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2’06.300 13 2’06.197 16 0.229 0.229

3 73 A.MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’06.790 12 2’06.328 6 0.360 0.131

4 41 B.BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.410 16 2’06.457 15 0.442 0.082

5 9 J.NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2’06.924 16 2’06.503 14 0.535 0.093

6 12 T.LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 2’06.919 11 2’06.554 6 0.586 0.051

7 21 F.DI GIANNANTO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2’07.941 13 2’06.581 11 0.613 0.027

8 97 X.VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’07.352 15 2’06.654 11 0.686 0.073

9 54 M.PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 2’07.363 13 2’06.672 11 0.704 0.018

10 40 A.FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 2’07.448 16 2’06.680 13 0.712 0.008

11 22 S.LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’07.817 14 2’06.772 16 0.804 0.092

12 23 M.SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 2’07.192 14 2’06.773 13 0.805 0.001

13 87 R.GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2’07.448 14 2’06.829 9 0.861 0.056

14 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’07.069 12 2’06.894 12 0.926 0.065

15 72 M.BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’07.354 15 2’07.075 5 1.107 0.181

16 5 A.LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’07.731 12 2’07.086 12 1.118 0.011

17 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’08.086 14 2’07.153 13 1.185 0.067

18 27 I.LECUONA SPA American Racing KTM KTM 2’07.382 11 2’07.156 12 1.188 0.003

19 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’07.961 13 2’07.168 7 1.200 0.012

20 77 D.AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 2’08.627 12 2’07.314 12 1.346 0.146

21 7 L.BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 2’07.543 14 2’07.315 5 1.347 0.001

22 62 S.MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 2’07.386 11 2’07.726 3 1.418 0.071

23 11 N.BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’07.461 11 2’07.519 13 1.493 0.075

24 16 J.ROBERTS USA American Racing KTM KTM 2’07.771 14 2’08.574 10 1.803 0.310

25 2 J.RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 2’08.345 14 2’08.011 12 2.043 0.240

26 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2’08.470 14 2’08.317 4 2.349 0.306

27 96 J.DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’08.612 14 2’08.375 14 2.407 0.058

28 20 D.EKKY PRATAM INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’10.184 14 2’09.017 3 3.049 0.642

29 47 A.NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 2’09.107 14 2’09.326 13 3.139 0.090

30 65 P.OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’09.653 9 2’09.285 9 3.317 0.178

31 3 L.TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 2’11.237 14 2’09.400 11 3.432 0.115

32 18 X.CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’10.936 11 2’10.230 10 4.262 0.830

