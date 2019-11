Moto3: Dalla Porta vince ancora davanti a Garcia e Masia, Vietti 5°

Terza vittoria consecutiva per Lorenzo Dalla Porta che vince il Gran Premio di Sepang, penultimo atto del mondiale della Moto3. Successo di potenza, di rabbia, per ribadire al mondo intero che è lui il più forte della categoria.

Lorenzo stavolta non detta il ritmo, sembra non essere il più a posto con la moto. Lotta, corre e combatte contro il gruppone, cercando di rimanere attaccato. Nell'ultimo giro è semplicemente fenomenale, superando Vietti nelle prime curve per poi andarsene via e salutare gli avversari. Per Dalla Porta sono tre vittorie di fila: è la sequenza record in Moto3 registrata 6 volte in precedenza, l'ultima era stata quella di Joan Mir al Sachsenring, Brno e Red Bull Ring nel 2017.

Se Dalla Porta è stato pazzesco, super super super gara di Celestino Vietti. Il pilota del team Sky vola e lotta con Dalla Porta e gli altri per il successo. Celestino addirittura si porta in testa all'inizio ultimo giro, cullando il sogno della vittoria. Però poi Dalla Porta lo passa e Vietti viene un po' coinvolto nel gioco delle scie, finendo addirittura quinto, fuori dal podio. Un vero peccato, almeno si può consolare del fatto che gli manca un punto per essere rookie dell'anno.

Primo podio in carriera per Garcia. Secondo posto per lo spagnolo, bravissimo ad approfittarne delle varie debacle degli altri. La più clamorosa è la caduta al giro cinque di Suzuki e Rodrigo, che si toccano quando erano in testa. Uno smacco incredibile per Tatsu, sembrava averne veramente tanto, forse anche di più di Dalla Porta vincitore. Garcia è il terzo più giovane a podio in Moto3 a 16 anni, 7 mesi e 12 giorni dietro a Can Oncu e Romano Fenati.

Chiude il podio uno spettacolare Masia. Insieme a Dalla Porta è il migliore quest'oggi: Jaume accusa un problema nel giro di ricognizione ed è costretto a partire dall'ultima posizione. Poi da 30mo inizia la rimonta, sino a raggiungere il gruppo di testa a metà gara. Da qui rimane guardingo sino all'attacco finale e al terzo posto.

Ora finalmente si può dormire un weekend. Tra due settimane si va a Valencia per l'ultimo atto!

L'ordine d'arrivo

La cronaca

- Pronti via. Suzuki e Ramirez vanno subito al comando. Terzo Rodriguez, poi McPhee, Arenas, Lopez, Vietti, Binder, Dalla Porta e Arbolino. Canet in difficoltà, solo 16mo.

- Primo colpo di scena al giro cinque, quando Suzuki e Rodrigo finiscono a terra. Nella caduta sono coinvolti anche Lopez e Ramirez, che per evitare i due è costretto ad andare nell'erba.

- Canet e Arbolino riescono a risalire nel gruppo di testa che ora è di dieci piloti: Dalla Porta è in testa, poi Vietti, Arenas, Masia bravissimo a risalire dall'ultima piazza, Garcia, McPhee, Arbolino, Canet, Ogura e Ramirez.

- Vietti sembra il più arrembante del gruppo di testa, anche se Dalla Porta non molla il primo posto. Solito gruppone stile Moto3 davanti, dove rimangono in nove dato che Arbolino si stacca. I due lungi rettilinei permettono ai piloti più indietro di rimontare sui primi grazie all'effetto scia.

- Inizia l'ultimo giro sempre con Dalla Porta davantia a Vietti. Ma l'alfiere del Team Sky lo passa in curva 1. Terzo Arenas, poi Garcia, Masia, Ogura. Dalla Porta però non ci sta e torna davanti, andando a vincere. Secondo Garcia, poi Masia e Ogura, mentre Arenas finisce a terra all'ultima tornata. Purtroppo Vietti viene coinvolto nel gioco delle scie e finisce addirittura quinto immeritatamente.

La statistica chiave

Lorenzo Dalla Porta aveva vinto solo una gara prima del trittico. Poi si è ripreso con gli interessi, con tre vittorie di fila. Ora diventa il pilota che in questa stagione ha vinto più gare.

La dichiarazione

Jaime MASIA: "Sono felicissimo. Sono partito ultimo, devo ringraziare tutti per questo grande risultato".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lorenzo DALLA PORTA: Gara veramente complicata. Vietti va fortissimo, Lorenzo invece fatica andando lungo in tantissime curve, forse non a posto con la moto. Ma alla fine tiene e nell'ultimo giro è assolutamente perfetto. Non c'è storia, è lui il più forte di questa categoria.

Il peggiore

Gabriel RODRIGO: Il problema non è l'errore in sé che poi provoca la caduta di Suzuki e Lopez, è il fatto che si vedeva che Tatsu ne aveva di più di tutti e conveniva stargli dietro, magari sfruttare il suo treno e creare una spaccatura nel gruppo. Invece lotta sempre col giapponese disturbandolo in più occasioni. Poi alla fine eccede e finisce a terra, perdendo una grossa occasione per fare un grande risultato.