Moto3: Marcos Ramirez centra la pole in extremis, Dalla Porta 7°

Marcos Ramirez (Honda Leopard) non si fa distrarre dalla pioggia intermittente ma lieve che inizia a cadere in avvio di Q2 e centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della Moto3. Sul circuito di Sepang, che come sempre offre condizioni variabili da un momento all’altro, lo spagnolo sfrutta nel migliore dei modi il suo ultimo tentativo e sotto la bandiera a scacchi fissa il limite a 2:11.758, superando per 127 millesimi il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) che ormai si sentiva la pole position in tasca. Terza posizione per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 232 che domani chiuderà la prima fila della griglia di partenza.

Quarto tempo per lo spagnolo Albert Arenas (KTM Gaviota) in 2:12.172 a 414 millesimi, quindi quinto Celestino Vietti (Sky Racing VR46) in 2:21.314 a 556. Sesta posizione per il sudafricano Darryn Binder (KTM CIP) a 574, sesta per il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 585. Ottavo crono per il nipponico Ayumu Sasaki (Honda Petronas) a 611, nono per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) a 627, quindi dal decimo al 13esimo posto troviamo un filotto di spagnoli: Alonso Lopez (Honda EG 0,0) apre il gruppo con un distacco di 638 millesimi, quindi 11esimo Jaume Masià (KTM Mugen) a 762, 12esimo Aron Canet (KTM Max Racing) a 991 e 13esimo Sergio Garcia (Honda EG 0,0) a 1.032. Non va oltre la 15esima posizione Andrea Migno (KTM Mugen) a 1.384, mentre è 17esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) che non ha preso parte alla Q2 per colpa dei ben noti acciacchi fisici.

Si ferma il 19esima posizione, invece, Tony Arbolino (Honda Snipers) estromesso dalla Q2 per appena 4 millesimi, quindi 21esimo, alle spalle dello spagnolo Raul Fernandez (KMT Gaviota) il suo compagno di scuderia Romano Fenati che precede Dennis Foggia (Sky Racing VR46), 22esimo. 24esimo Stefano Nepa (KTM Reale Avintia) mentre è 29esimo ed ultimo Riccardo Rossi (Honda Kommerling) che chiude il gruppo alle spalle dei cechi Filip Salac e Jakub Kornfeil del team KTM Redox e del kazako Makar Yurchenko.

La classifica, comunque, è ancora a rischio di cambiamenti. Nella Q1, infatti, numerosi piloti hanno messo in scena il solito gioco di attesa per evitare di concedere la propria scia agli avversari, rischiando di andare oltre il tempo massimo concesso, settore per settore. Vedremo nelle prossime ore se la direzione gara deciderà di comminare penalità a qualche pilota.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MALESIA 2019 – MOTO3

1 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 226.8 2’11.758

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2’11.885 0.127 / 0.127

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 225.0 2’11.990 0.232 / 0.105

4 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 222.6 2’12.172 0.414 / 0.182

5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.7 2’12.314 0.556 / 0.142

6 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 220.4 2’12.332 0.574 / 0.018

7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.3 2’12.343 0.585 / 0.011

8 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 225.4 2’12.369 0.611 / 0.026

9 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 221.7 2’12.385 0.627 / 0.016

10 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.7 2’12.396 0.638 / 0.011

11 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 222.2 2’12.520 0.762 / 0.124

12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 219.0 2’12.749 0.991 / 0.229

13 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.9 2’12.790 1.032 / 0.041

14 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 224.5 2’12.797 1.039 / 0.007

15 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 218.6 2’13.142 1.384 / 0.345

16 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 222.6 2’13.160 1.402 / 0.018

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda

19 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 227.3 2’12.757 0.367 / 0.004

20 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 222.2 2’12.933 0.543 / 0.176

21 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 217.3 2’13.195 0.805 / 0.262

22 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.0 2’13.227 0.837 / 0.032

23 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 223.6 2’13.307 0.917 / 0.080

24 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 222.2 2’13.412 1.022 / 0.105

25 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 220.8 2’13.771 1.381 / 0.359

26 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 220.8 2’13.778 1.388 / 0.007

27 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 216.4 2’14.220 1.830 / 0.442

28 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 217.3 2’14.333 1.943 / 0.113

29 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 219.0 2’14.907 2.517 / 0.574

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso