Moto3, prove libere GP Malesia 2019: Toba il più rapido del venerdì, bene Migno

Il giapponese Kaito Toba (Honda Asia) ha trovato il miglior tempo combinato nella prima giornata del GP della Malesia 2019 dedicata alle prove libere. Dopo una prima sessione segnata da un tracciato di Sepang ancora umido, nel secondo turno i piloti hanno trovato condizioni di caldo davvero estremo, con l’asfalto che ha raggiunto anche i 50° e ha permesso a tutti di migliorare nettamente i tempi della mattinata.

Il nipponico ha fermato il cronometro sul 2:12.466 precedendo il connazionale Tatsuki Suzuki di 235 millesimi che ha provato a tenere alto l’onore della Squadra Corse Sic58 ritrovatasi purtroppo con un Niccolò Antonelli (28° a oltre due secondi) non ancora a posto fisicamente. Per il romagnolo i recenti problemi alla clavicola e alla spalla non sono ancora stati superati e soprattutto quando si mette in carena il dolore gli impedisce di guidare al 100%.

Terza posizione per il sudafricano della KTM Darryn Binder (+0.258), davanti all’altro giapponese Ayumu Sasaki (+0.311) protagonista di una caduta senza conseguenze nel primo turno. Il primo degli italiani è stato Andrea Migno, spesso molto competitivo quest’anno al venerdì ma poi un po’ meno concreto quando si comincia a fare sul serio. Il romagnolo si è fermato a 345 millesimi da Toba e ha preceduto lo spagnolo e grande deluso di questa parte finale di stagione Aron Canet (+0.353).

Decima posizione a mezzo secondo per un Tony Arbolino apparso non perfettamente a posto con il set-up della sua Honda, dietro anche al compagno di squadra Romano Fenati che prova a farsi rivedere ai piani alti delle classifiche (8° a 396 millesimi oggi). Il neo-campione del mondo Lorenzo Dalla Porta non va oltre la tredicesima posizione a otto decimi di ritardo, ma è comunque riuscito a rimanere nei 14 che passano virtualmente alla Q2, importantissimo in quanto il meteo malese è sempre imprevedibile e domani mattina potrebbe anche arrivare la pioggia.

Nella prima sessione avevamo già visto brillare proprio Andrea Migno che, in grande forma, era spiccato su tutti in una condizione di pista ancora leggermente umida dopo la pioggia della notte e aveva stabilito il miglior tempo in 2’18.921, precedendo i tre rivali che si sono contesi il titolo in questa stagione. Negli ultimi concitati istanti del turno, dove ogni secondo era fondamentale per il miglioramento costante del tracciato, Canet è stato l’unico a restare vicino al passo del romagnolo fermandosi a 355 millesimi, gli altri sono stati tutti molto più lontani. Dalla Porta terzo aveva infatti accumulato un ritardo di 1 secondo e due decimi, mentre da Arbolino (quarto) in avanti il gap era vicino o superiore ai due secondi netti.

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE – GP MALESIA 2019 MOTO3

1 27 K.TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’26.722 13 2’12.466 12

2 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’27.436 3 2’12.701 9 0.235 0.235

3 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 2’22.133 4 2’12.724 11 0.258 0.023

4 71 A.SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 2’12.777 9 0.311 0.053

5 16 A.MIGNO ITA Mugen Race KTM 2’18.921 12 2’12.811 12 0.345 0.034

6 44 A.CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 2’19.272 8 2’12.819 9 0.353 0.008

7 21 A.LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’25.800 14 2’12.852 13 0.386 0.033

8 55 R.FENATI ITA VNE Snipers HONDA 2’27.930 8 2’12.852 10 0.386

9 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’25.002 16 2’12.910 14 0.444 0.058

10 14 T.ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 2’20.906 11 2’12.959 12 0.493 0.049

11 5 J.MASIA SPA Mugen Race KTM 2’21.044 12 2’13.023 12 0.557 0.064

12 12 F.SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 2’28.422 12 2’13.024 10 0.558 0.001

13 48 L.DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’20.212 8 2’13.269 10 0.803 0.245

14 25 R.FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’26.286 10 2’13.297 14 0.831 0.028

15 54 R.ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’28.454 13 2’13.335 13 0.869 0.038

16 42 M.RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 2’22.484 7 2’13.516 10 1.050 0.181

17 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’22.492 9 2’13.622 13 1.156 0.106

18 19 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’27.764 8 2’13.642 13 1.176 0.020

19 75 A.ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’26.723 6 2’13.661 3 1.195 0.019

20 82 S.NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 2’27.345 10 2’13.720 12 1.254 0.059

21 7 D.FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’27.347 10 2’13.733 12 1.267 0.013

22 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’24.785 13 2’13.749 13 1.283 0.016

23 61 C.ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2’26.770 7 2’13.781 12 1.315 0.032

24 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’30.214 3 2’13.950 8 1.484 0.169

25 22 K.MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’27.951 8 2’14.018 8 1.552 0.068

26 76 M.YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’21.487 13 2’14.063 10 1.597 0.045

27 84 J.KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’24.947 14 2’14.344 12 1.878 0.281

28 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’30.838 3 2’14.762 11 2.296 0.418

29 69 T.BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 2’29.056 9 2’14.909 8 2.443 0.147

CLASSIFICA FP2 PROVE LIBERE – GP MALESIA 2019 MOTO3

1 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’12.466 12 12 226.8

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’12.701 9 9 0.235 0.235 224.0

3 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 2’12.724 11 11 0.258 0.023 221.3

4 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 2’12.777 9 9 0.311 0.053 225.0

5 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 2’12.811 12 12 0.345 0.034 219.9

6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 2’12.819 9 9 0.353 0.008 223.1

7 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’12.852 13 14 0.386 0.033 225.9

8 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 2’12.852 10 10 0.386 223.6

9 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’12.910 14 14 0.444 0.058 227.8

10 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 2’12.959 12 12 0.493 0.049 227.3

11 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 2’13.023 12 12 0.557 0.064 223.1

12 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 2’13.024 10 11 0.558 0.001 224.0

13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’13.269 10 11 0.803 0.245 225.4

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’13.297 14 15 0.831 0.028 224.5

15 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’13.335 13 13 0.869 0.038 223.1

16 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 2’13.516 10 10 1.050 0.181 224.0

17 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’13.622 13 15 1.156 0.106 222.2

18 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’13.642 13 13 1.176 0.020 224.0

19 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’13.661 3 10 1.195 0.019 222.6

20 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 2’13.720 12 12 1.254 0.059 224.0

21 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’13.733 12 12 1.267 0.013 225.4

22 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’13.749 13 13 1.283 0.016 220.8

23 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.781 12 13 1.315 0.032 221.3

24 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’13.950 8 10 1.484 0.169 225.9

25 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’14.018 8 12 1.552 0.068 220.4

26 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’14.063 10 13 1.597 0.045 223.6

27 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’14.344 12 12 1.878 0.281 220.8

28 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’14.762 11 11 2.296 0.418 221.3

29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 2’14.909 8 11 2.443 0.147 220.4

CLASSIFICA FP1 PROVE LIBERE – GP MALESIA 2019 MOTO3

16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 2’18.921 12 12 218.6

2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 2’19.272 8 8 0.351 0.351 216.4

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’20.212 8 8 1.291 0.940 224.0

4 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 2’20.906 11 11 1.985 0.694 223.6

5 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 2’21.044 12 12 2.123 0.138 219.5

6 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’21.487 13 13 2.566 0.443 218.1

7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 2’22.133 4 4 3.212 0.646 215.1

8 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 2’22.484 7 7 3.563 0.351 221.3

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’22.492 9 9 3.571 0.008 218.1

10 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’24.785 13 13 5.864 2.293 218.1

11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’24.947 14 14 6.026 0.162 218.1

12 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’25.002 16 16 6.081 0.055 217.7

13 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’25.800 14 14 6.879 0.798 219.5

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’26.286 10 10 7.365 0.486 218.1

15 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’26.722 13 13 7.801 0.436 221.7

16 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 2’26.723 6 6 7.802 0.001 218.1

17 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2’26.770 7 7 7.849 0.047 213.0

18 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 2’27.345 10 12 8.424 0.575 221.3

19 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’27.347 10 10 8.426 0.002 219.9

20 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’27.436 3 4 8.515 0.089 219.9

21 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’27.764 8 10 8.843 0.328 219.5

22 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 2’27.930 8 9 9.009 0.166 219.5

23 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2’27.951 8 10 9.030 0.021 217.7

24 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 2’28.422 12 12 9.501 0.471 217.7

25 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’28.454 13 14 9.533 0.032 220.4

