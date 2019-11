MotoGP, GP Malesia 2019: Quartararo precede Morbidelli e Viñales, Dovizioso quinto

A Sepang si è appena concluso il primo turno di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2019 della MotoGP. Il francese Fabio Quartararo si è messo davanti a tutti in 1:59.027, dopo un’intensa battaglia di tempi finale con il compagno di squadra Franco Morbidelli alla fine uscito battuto di 83 millesimi, a sottolineare ancora una volta l’encomiabile lavoro di tutto il Team Petronas, autentica rivelazione di questo Mondiale.

In terza posizione a poco meno di due decimi si è inserita l’altra M1 dello spagnolo Maverick Viñales, dominatore della prima parte della sessione quando, con la media al posteriore, aveva mostrato un passo gara inarrivabile per tutti. La Yamaha non era certo la scuderia più attesa in questo fine settimana, visti i lunghi rettilinei del tracciato malese che avrebbero potuto esaltare i più performanti propulsori di Ducati e Honda, ma ancora una volta gli enormi progressi conseguiti da metà stagione in poi hanno portato i risultati sperati e anche Valentino Rossi può iniziare il weekend in una discreta ottava posizione (+0.866).

Il campione del mondo Marc Marquez si è accontentato di una quarta piazza a 490 millesimi da Quartararo, con un unico tentativo d’attacco sul finale e dopo aver avuto anche qualche complicazione ad inizio turno quando la sua Honda si è ammutolita e lo spagnolo è stato costretto a rientrare a spinta per sostituirla con la seconda a disposizione. Una manciata di millesimi alle sue spalle inizia il percorso di avvicinamento a domenica in ottima posizione anche Andrea Dovizioso, che solitamente il venerdì resta molto cauto e quindi è auspicabile possa avere nel taschino qualcosa di importante in vista del pomeriggio malese e della qualifica di domani.

Completano la top 10 lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, in sesta posizione a 519 millesimi dal leader, poi il connazionale Aleix Espargarò che continua a mostrare i progressi di un’Aprilia che si era già messa in luce con Andrea Iannone a Phillip Island, e infine i due centauri che in Australia sono saliti sul podio con Marquez: Cal Crutchlow (+0.948) e Jack Miller (+0.969). Danilo Petrucci solamente dodicesimo a 1″8 e molto in difficoltà rispetto al compagno Dovizioso ancora una volta.

CLASSIFICA FP1 GP MALESIA 2019 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.027 17 18 319.5

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.110 15 16 0.083 0.083 320.4

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.218 16 16 0.191 0.108 321.4

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.517 13 13 0.490 0.299 325.3

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’59.527 16 16 0.500 0.010 327.2

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.546 16 17 0.519 0.019 324.3

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’59.854 12 13 0.827 0.308 324.3

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.893 15 17 0.866 0.039 319.5

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.975 15 16 0.948 0.082 325.3

10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’59.996 13 14 0.969 0.021 326.2

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’00.410 15 16 1.383 0.414 321.4

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2’00.826 6 14 1.799 0.416 325.3

13 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’00.874 15 15 1.847 0.048 320.4

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.951 13 14 1.924 0.077 320.4

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’01.000 9 16 1.973 0.049 323.3

16 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.038 16 16 2.011 0.038 324.3

17 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.172 5 14 2.145 0.134 321.4

18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.515 14 15 2.488 0.343 322.3

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’01.579 13 14 2.552 0.064 315.7

20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.959 13 16 2.932 0.380 317.6

21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’05.412 3 4 6.385 3.453 301.6

