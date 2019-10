Rossi: "L'anno scorso sono andato forte"; Dovizioso: "Sepang è la mia pista preferita"

Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, gli ultimi risultati del Dottore non sono stati all’altezza della sua fama ed è sempre stato lontano dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo che hanno lottato per le posizioni di vertice negli ultimi appuntamenti. Il centauro di Tavullia è reduce dal mesto ottavo posto nel GP d’Australia e spera di dare una chiara inversione di tendenza in occasione del GP di Malesia che andrà in scena nel weekend sul circuito di Sepang.

Il nove volte Campione di Tavullia non sarà però essere molto ottimista alla vigilia del penultimo appuntamento della stagione:

" Questo GP sarà fisicamente molto impegnativo per tutti. Di sicuro faremo di nuovo del nostro meglio. Su questa pista abbiamo anche fatto dei test pre-stagionali ma è sempre difficile capire il nostro livello prima dell’inizio del weekend di gara. L’anno scorso sono andato molto forte. L’ultima gara sul circuito di Phillip Island non è stata fantastica, ma non è stata poi così male, ci sono stati alcuni punti positivi. La pista di Sepang è ovviamente completamente diversa e presenta condizioni molto diverse da quelle che abbiamo vissuto nell’ultimo fine settimana "

Andrea Dovizioso , invece, è reduce dal poco soddisfacente settimo posto in Australia ma guarda con ottimismo al GP di Malesia che si correrà nel weekend a Sepang e che chiuderà il poker di gare in Estremo Oriente prima della chiusura a Valencia. Il 33enne sembra infatti convinto dei propri mezzi su questa pista dove ha già vinto nel 2016 e nel 2017: