La classica corsa perfetta. In qualifica non aveva conquistato la pole, ma in gara Maverick Viñales dimostra di essere il più forte di tutti nel Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang. Top Gun vola in testa nel primo giro per poi andarsene in fuga, lasciando gli avversari a distanza.

Maverick vince quindi in stile Marquez, a suon di giri terrificanti soprattutto nelle prime tornate. Nel finale amministra, riportando la Yamaha al successo che mancava da Assen. 25 punti importanti, che lanciano Viñales al terzo posto nella generale.

Secondo sempre il solito Marc Marquez. Il Cabroncito prosegue la sua immensa striscia di primi e secondi posti, ma è costretto a porre fine alla sua striscia di cinque vittorie di fila. L'alfiere di Cervera comunque rimedia al meglio dopo la difficile qualifica: parte a bomba e in poche curve è già con i primi, poi va secondo e prova ad inseguire Viñales, senza successo. Rimane quindi a distanza da Maverick, ma comunque può festeggiare il podio numero 17 in stagione, record assoluto in MotoGP. C'è da dire che forse per la prima volta in stagione è battuto nettamente da un avversario.

Chiude il podio un grande Andrea Dovizioso. Come Marquez, il forlivese parte bene e rimonta, arrivando in breve tra i primi. Però perde terreno rispetto ai due spagnoli e si ritrova a lottare con Rossi e Rins per il podio. La spunta la Ducati, grazie al motore Desmodromico che ha la meglio di Yamaha e Suzuki in rettilineo.

Finalmente si rivede Valentino Rossi. Dopo quattro gare negative il Dottore riesce a non crollare alla distanza e lotta per il podio sino all'ultima curva. Il terzo posto non arriva ma almeno Rossi torna ad esserci. Quinto un buon Rins con la Suzuki.

Capitolo Petronas. In fin dei conti sono loro le delusioni di questo Gran Premio. Morbidelli parte bene, ma in poche curve si fa infilare da Dovizioso, Rossi e Marquez, chiudendo sesto e molto distante da Rins. Ancora peggio va a Quartararo che non inizia bene la gara dalla pole position e mai riesce a trovare il ritmo. Prova a lottare col compagno di squadra ma sbaglia e termina al settimo posto. Chiudono la top ten Miller, Petrucci e Mir.

Ora ultimo giorno di scuola a Valencia. Da decidere solo chi sarà terzo nella generale. La lotta è tra Viñales e Rins.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Maverick Viñales Yamaha - 2 Marc Marquez Honda +3.059 3 Andrea Dovizioso Ducati +5.611 4 Valentino Rossi Yamaha +5.965 5 Alex Rins Suzuki +6.350 6 Franco Morbidelli Yamaha +9.993 7 Fabio Quartararo Yamaha +12.864 8 Jack Miller Ducati +17.252 9 Danilo Petrucci Ducati +19.773 10 Joan Mir Suzuki +22.854





La cronaca

- Pronti via e Miller vola in testa davanti a Viñales, Morbidelli, Dovizioso e Marquez subito vicino ai primi, bene anche Rossi. Male Quartararo. Viñales però si porta subito primo poi Miller, Marquez, Dovizioso, Rossi, Morbidelli, Rins e Quartararo ottavo.

- Viñales prova la fuga. Secondo va Marquez, poi Dovizioso Miller, Rossi, Rins, Morbidelli e Quartararo. Marc guida il gruppo alla caccia di Top Gun, mentre El Diablo sembra essersi smarrito e non riuscire a rimontare.

- Maverick conserva un secondo e mezzo di vantaggio su Marquez. Terzo Dovizioso, poi Rossi che passa Miller. Sesto è sempre Rins, poi Morbidelli e Quartararo. Miller intanto cala e si fa passare da Rins, Morbidelli e Quartararo.

- Nella fase centrale della corsa succede ben poco. Le posizioni sono abbastanza cristallizzate, l'unica possibile lotta in pista è tra Dovizioso e Rossi, col Dottore che rimane dietro al Dovi.

- Nel finale la gara si risveglia. Cade Zarco scarenato da Mir, Quartararo va lungo in curva uno con Morbidelli che guadagna metri importanti. Viñales va a vincere in solitaria davanti a Marquez, ma è la lotta per il podio che diverte: Rossi ci prova a passare Dovizioso, che però sfrutta al meglio il suo motore per guadagnare sul rettilineo. Dovi quindi va sul podio davanti al Dottore.

La statistica chiave

Record di punti in 18 gare per Marc Marquez. Sono 395, battuto il precedente primato di Lorenzo di 383. Yamaha che torna alla vittoria a Sepang dal 2010 sempre con Jorge.

La dichiarazione

Andrea DOVIZIOSO: "Abbiamo fatto il possibile. Il passo era buono. Se fossi riuscito a fare una buona partenza sarei potuto salire sul podio. Devo ringraziare tutta la squadra".

Il migliore

Maverick VIÑALES: Che corsa da fenomeno. Stavolta parte bene, si porta in testa al primo giro e se ne va. Gara veramente impeccabile, in fuga, senza correre nessun rischio. Secondo successo stagionale che lo porta in terza posizione nel mondiale.

Il peggiore

Andrea IANNONE : Peccato. A Phillip Island aveva riportato l'Aprilia a lottare con i big. Su una pista totalmente diversa torna nelle retrovie. Purtroppo però finisce a terra dopo pochi giri quando navigava ai margini della zona punti.