Dovizioso parte fortissimo, Rossi in decima posizione

La stagione della MotoGP ha riacceso i motori dopo la lunga pausa estiva con le prime prove libere del GP della Repubblica Ceca 2019 che si sono aperte nel ricordo di Luca Semprini, addetto stampa in Ducati di Danilo Petrucci e scomparso improvvisamente un paio di notti fa. La battaglia in pista ha regalato subito un bello spettacolo che si è acceso soprattutto sul finale, il primo tempo di questa mattina lo fa registrare Andrea Dovizioso grazie ad un ultimo tentativo con gomma nuova morbida, fermando il tempo sull’1:56.919 e riuscendo a mettersi alle spalle lo spagnolo leader del Mondiale Marc Marquez che aveva dominato la sessione fino a quel momento (+0.029) e che non ha attaccato il tempo; la sua Honda è evidentemente migliorata di motore e in fase di accelerazione e ciò fa sì che il divario visto negli ultimi anni con la casa italiana si sia ridotto di parecchio. Subito alle spalle del duo di testa troviamo un altro degli attesissimi del weekend, Maverick Viñales con la sua M1, capace di riportarsi sotto al pari del forlivese con un buon ultimo tentativo (+0.066).

Un inizio di weekend non positivo ma certamente neanche disastroso anche per Valentino Rossi, il quale, smentite fortemente le voci di ritiro in vista del prossimo anno, si è presentato qui con enorme carica e motivazione dopo che Yamaha ha optato per iniziare a pieno il proprio lavoro in pista in vista del prossimo anno con grosse novità ripartite da questo fine settimana (che ricordiamo si allungherà anche settimana prossima con i test) a quello di Misano; il pesarese ha affermato che il suo 2020 comincia di fatto qui a Brno e si è intanto piazzato in decima posizione a nove decimi dal tempo di Dovizioso. Sarà molto importante per tutti riuscire a rimanere in top10 al termine della sessione del pomeriggio per andare a dormire più tranquilli già da oggi in quanto nella notte è prevista un po’ di pioggia e il tracciato potrebbe anche essere umido nelle FP3 di domani.

Bene anche Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) settimo a 844 millesimi, mentre inizio leggermente balbettante per Petrucci che si è fermato a un secondo dal compagno in tredicesima posizione. Le Ducati si sono presentate a Brno con una nuova carena per migliorare l’efficienza in curva, al pari dell’anno scorso, dove la novità portata qui era rimasta fino alla fine della stagione in quanto fu decisamente efficace; la nuova versione pare essere un’evoluzione in qualche modo simile proprio a quella di fine 2018, la stessa che sta ancora montando Francesco Bagnaia sulla sua Pramac, una soluzione che sa tanto di bocciatura rispetto al lavoro dell’inverno.

Jorge Lorenzo sta invece proseguendo il suo progresso fisico dopo il crash ad Assen, mancherà sia qui che in Austria ma sta lavorando per poter rientrare verso la fine del mese per il GP di Silverstone.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP REPUBBLICA CECA 2019 MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.1 1’56.919

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.6 1’56.948 0.029 / 0.029

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.6 1’56.982 0.063 / 0.034

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.3 1’57.018 0.099 / 0.036

5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1’57.371 0.452 / 0.353

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.0 1’57.385 0.466 / 0.014

7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.9 1’57.726 0.807 / 0.341

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.6 1’57.763 0.844 / 0.037

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1’57.809 0.890 / 0.046

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1’57.827 0.908 / 0.018