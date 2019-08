Le pagelle: Marquez super, bene Dovizioso e Miller. Rossi e la Yamaha faticano, male Petrucci

Marc MARQUEZ Voto 10: Umido, bagnato, asciutto. Qualsiasi condizioni ci sia, lui non ha problemi e domina. Oggi in verità non parte fortissimo, ma da metà gara cambia marcia e vola via. Sesta vittoria stagionale, il titolo ormai prende la strada di Cervera.

Andrea DOVIZIOSO Voto 9: Gara importante, fondamentale, anche perché il podio gli mancava da tre gare di fila e per il Dovi degli ultimi tempi era molto strano. Lui però parte bene e rimane alle spalle di Marquez, provando a stargli al passo. Da metà corsa decide di alzare bandiera bianca e di portare a casa un secondo posto decisivo, soprattutto per il morale.

Jack MILLER Voto 9: Si conferma dopo la stupenda qualifica di ieri. Nonostante condizioni sicuramente peggiore per lui, dato che preferiva il diluvio all'asciutto, non si perde d'animo e rimane costantamente tra i primi, per poi piazzare la zampata nel momento decisivo.

Alex RINS Voto 8 e mezzo: Finalmente Alex torna a fare punti dopo ben due zeri di fila. Aveva chiuso al peggio prima delle vacanze con due cadute, a Brno invece corre alla grande, anche se perde il podio praticamente al penultimo giro.

Cal CRUTCHLOW Voto 7 e mezzo: Dopo la qualifica non esaltante di ieri, parte bene e riesce a chiudere con una buona quinta piazza, non lontanissimo dal podio. Bravo a battere e a prendere vantaggio su Valentino Rossi. Certo, il problema è che con la Honda finisce lontano una vita dal Cabroncito, ma lui è un alieno, gli altri sono umani.

Valentino ROSSI Voto 6 e mezzo: Doveva essere il weekend di Viñales, l'unico in grado di fermare il lanciatissimo Marc Marquez. Invece la prima Yamaha al traguardo è quella del Dottore. Dopo un warm up indecente, il Dottore salva il salvabile e finisce sesto al traguardo, davanti ad un'altra Yamaha, quella di Fabio Quartararo. Fa il massimo, non aveva ritmo per andare più forte. Forse l'acqua lo avrebbe maggiormente aiutato. Speriamo che i test 2020 portino buoni risultati.

Fabio QUARTARARO Voto 6: Ci si aspettava di più da El Diablo per tutto il weekend. La Yamaha fatica in Repubblica Ceca e lui non riesce a tirare fuori il massimo. Parte male, poi recupera ma finisce comunque alle spalle di Valentino Rossi.

Pol ESPARGARO Voto 6 e mezzo: Benissimo ad inizio corsa, poi fatica terribilmente col posteriore, crollando giro dopo giro. Chiude comunque in top ten, non male per questa KTM.

Danilo PETRUCCI Voto 5: Anonimo, poco altro. Mentre Dovizioso sta quasi al passo di Marquez e Miller finisce a podio, il Petrux non ci capisce molto praticamente per tutto il weekend, annaspando sia sull'asciutto che sul bagnato. Oggi fatica enormemente, finendo soltanto ottavo e lontanissimo dal podio.

Maverick VIÑALES Voto 4: Una delle più grandi delusioni di oggi. Doveva essere la davanti, invece la pioggia di ieri lo destabilizza e quella prima della gara lo abbatte del tutto. Parte terrorizzato, si ritrova fuori dai punti dopo le prime curve. Poi, come al solito, rimonta nel finale, ma non va oltre a una spenta decima piazza.

Johann ZARCO Voto 3: Sicuramente l'asfalto viscido non ha aiutato il francese, tutt'altro che al meglio sulla sua KTM. Così Johann parte malissimo dalla prima fila e finisce in breve tempo subito nelle retrovie. Chiude addirittura ai margini della zona punti.