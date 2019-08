Marquez: "Ho preso troppi rischi, ma volevo la pole: se fossi caduto ai box mi avrevbbero ammazzato"

Dopo le prove di qualificazione del Gp di Repubblica Ceca, che hanno visto Marc Marquez centrare la pole position seguito da Miller e Zarco, ecco le dichiarazioni a caldo dei protagonisti.

Marquez: "Ho preso troppi rischi, ma volevo la pole"

" Onestamente se ci penso adesso dico 'ho preso troppi rischi per la situazione che abbiamo in campionato'. Ma volevo la pole. Le slick? Ho visto che c'era una possibilità e le ho prese, il problema è che alla fine è iniziato a piovere un'altra volta. Mi sono preso il rischio. Ero concentrato al 100%, questa pole è un po' diversa. Sapevo che se fossi caduto ai box mi avrebbero ammazzato, ma volevo la pole", ha concluso scherzando il leader del mondiale "

Miller: "Ci siamo impegnati nonostante le condizioni"

" Non mi piacciono queste condizioni ma ci siamo impegnati lo stesso. Abbiamo dato il nostro meglio. Non ci piace gareggiare con queste condizioni. E' bello essere tornati in questa seconda parte del campionato "

Zarco: "Passare alle slick era impossbile"

Passare alle slick per me era impossibile, visto che non gestivo bene le gomme neanche con l'asciutto mi sono detto 'tengo quelle da bagnato'. Siamo contenti di essere in prima fila. Stiamo ancora soffrendo, venerdì abbiamo iniziato con un passo lento, non riesco a sfruttare la moto. Abbiamo tanti punti su cui lavorare, è molto difficile. Stamattina sul bagnato non sono partito con un grande passo, Marc (Marquez, ndr) ha fatto dei tempi impressionanti, però nel pomeriggio sono riuscito a trovare un po' di ritmo e a sentire le gomme. Così sono riuscito a migliorare i miei tempi