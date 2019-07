Marquez: "Sono pronto a tornare in pista, ma a Brno nulla è scontato"

" Sono molto entusiasta all'idea di tornare in moto "

Marc Marquez, che ha un vantaggio di 58 punti nella classifica mondiale, è pronto a tornare in pista nel Gran Premio di Repubblica Ceca, che arriva dopo la sosta estiva.

" E' sempre piacevole rilassarsi un po' durante la pausa, ma presto ti mancano la squadra e la moto - ha ammesso il pilota della Honda HRC - Sono pronto per tornare al lavoro a Brno, un circuito divertente da guidare. Abbiamo concluso bene la prima metà di stagione, ora dobbiamo concentrarci per continuare così. Brno è un circuito in cui spesso ci sono molti piloti competitivi, non possiamo dare nulla per scontato. Lorenzo? Spero che il suo recupero proceda bene e di poterlo rivedere presto in squadra "

Il pilota maiorchino salterà la gara in Repubblica Ceca e quella successiva in Austria, ma potrebbe rientrare per l'appuntamento in Gran Bretagna del 25 agosto.