Moto2: Alex Marquez vince ancora! Fantastico doppio podio Di Giannantonio-Bastianini

Ormai è così, il motomondiale è terra di conquista per la famiglia Marquez. Il fratello maggiore domina in MotoGP, il minore in Moto2. Dall'arrivo in Europa Alex è un pilota nuovo, totalmente cambiato, assolutamente motivato per vincere il titolo nella classe di mezzo, pronto al salto nella classe regina.

Alex Marquez non è mai stato così forte come ora. Un pilota solido, che non sbaglia mai, capace di imprimere un ritmo inarrivabile per gli altri sin dalle prime curve. Anche oggi a Brno vince in solitaria, dominando dal primo giro. Quinta vittoria nelle ultime sei gare e un vantaggio importante sugli avversari per la generale. Il passaggio in MotoGP sembra cosa fatta, il titolo al momento può solo perderlo lui.

Secondo un super Fabio Di Giannantonio. Bravissimo l'italiano a conquistare il primo podio della carriera in Moto2, dietro all'inarrivabile Marquez. Gara solidissima di Fabio, che arriva secondo in solitaria, davanti all'immenso Enea Bastianini. L'alfiere di Rimini parte 18mo, ma rimonta alla grande, sino a conquistare il podio all'ultimo giro su Navarro. Quinto invece Marini, cade Luthi, che perde tantissimi punti su Marquez nella generale.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Marquez vola via, poi Lowes, Di Giannantonio, Baldassarri, Schrotter, Bulega, Marini e Bastianini ottavo. Diggia passa Lowes e prova ad andare a prendere Marquez, mentre Bulega si fa passare sia da Marini che da Bastianini. Fernandez è solo 12mo, mentre Luthi finisce a terra nelle prime tornate.

- Marquez prosegue in testa, mentre Di Giannantonio è saldamente secondo e vede Alex. Terzo più lontano Schrotter, poi Marini e Bulega. Bastianini ottavo, Baldassarri decimo.

- Davanti succede ben poco. Marquez si tiene quasi 2 secondi di vantaggio su Di Giannantonio, mentre terzo Schrotter è lontanissimo. Bene Marini quarto, poi Bulega. Navarro sale in sesta piazza, poi Bastianini, Binder, Fernandez e Baldassarri decimo.

- A dieci giri dalla fine Marini passa Schrotter e sale momentaneamente sul podio. Poco dopo anche Navarro supera Schrotter e combatte con Luca per il podio. Sesto Bastianini davanti a Bulega, Baldassarri sempre decimo. Binder invece finisce a terra.

- Davanti Marquez è sempre leader assoluto, secondo in solitaria Di Giannantonio. Sesto Schrotter, poi Bulega e Fernandez. Baldassarri solo 11mo. Per il terzo gradino del podio è lotta: Marini crolla, Navarro e Bastianini lo passano. Nelle ultime curve Bastianini passa Navarro e chiude sul podio per un doppio podio italiano.

La statistica chiave

Quinta vittoria stagionale per Marquez. Secondo Hat Trick consecutivo per lui. Centesimo podio per il team Estrella Galicia nella sua storia.

La dichiarazione

Fabio DI GIANNANTONIO: "Non ho parole. Sono molto emozionato per questo podio che significa tanto. Mi sono allenato tantissimo per arrivare sino a qui. Ho spinto tantissimo dalla prima curva, ho preso qualche rischio ma volevo tanto questo podio".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Alex MARQUEZ: Il suo ritorno in Europa è stato incredibile. Cinque vittorie nelle ultime sei, con lo zero di Assen incolpevole. La caduta di Luthi lo lancia nel mondiale. Ormai è pronto al salto in MotoGP.

Il peggiore

Tom LUTHI: brutto errore nelle prime fasi, forse decisivo per il mondiale. Con un Marquez così in forma, non bisogna sbagliare nulla. E invece lo svizzero cade e porta a casa uno zero pesantissimo, con il rider di Cervera che vola via.