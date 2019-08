Moto3: vince Canet che torna in testa al mondiale. Secondo Dalla Porta, poi Arbolino

Seconda vittoria stagionale per Aron Canet. Lo spagnolo vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, e porta a casa 25 punti fondamentali che lo riportano in testa al mondiale. Vittoria fondamentale per lo spagnolo, che per tutta la corsa è guardingo nel gruppo davanti, ma mai primo. All'ultimo giro però attacca a testa bassa e conquista il successo.

Secondo il suo grande avversario, il mitico Lorenzo Dalla Porta. Bravissimo l'alfiere di Prato a recuperare dalla retrovie in partenza, per poi salire primo a metà corsa. Nel finale prova a dare la zampata, ma Canet lo batte. Poco male, il divario nella generale è solo di tre punti, tutto è in ballo. Inoltre Lorenzo ha dimostrato più volte di poter battere il nemico spagnolo, la lotta è tra loro.

Terzo il buon Tony Arbolino. L'italiano praticamente comanda la corsa dal primo giro, cercando di andarsene. Ma la fuga non riesce ed è quindi costretto a rimanere insieme al gruppo. Poi cerca di stare al passo con Dalla Porta e Canet nel finale, ma deve accontentarsi del gradino più basso del podio.

Come al solito, la corsa di Moto3 è stata una guerriglia, con una decina di riders a lottare per il sucesso. Quarto è Masia, quinto un immenso Antonelli. Niccolò nel giro di formazione di ferma ed è costretto a partire dalla pit lane, così è costretto a rimontare da lontano. Ma lui non si perde d'animo e vola, sino al quinto posto. Un vero peccato, partendo dalla prima fila forse avremmo visto una gara diversa.

L'ordine d'arrivo

I 5 momenti della gara

- Subito colpo di scena prima della gara: Antonelli non riesce a partire nel giro di ricognizione e deve partire dalla pit lane. Pronti via e Arbolino parte bene, poi grande Fenati secondo, Fernandez, Lopez, Ogura, Canet e via dicendo. McPhee rimane fermo in griglia ed è out, Celestino Vietti cade come Suzuki, Dalla Porta è sedicesimo.

- Solita gara da Moto3 con tanti piloti davanti. In testa se la giocano sempre Arbolino e Fenati, poi Lopez, Fernandez, Canet, Masaki, Toba, Migno e tutti gli altri. Arenas cade, Dalla Porta risale in decima piazza, Antonelli 19mo.

- Il gruppo rimane compatto e tutto ciò fa il gioco di Dalla Porta che arriva nei dieci, insieme al buon Migno e a Masia. Ma è sempre caos Moto3 con i piloti che si passano e si risorpassano.

- A 10 giri dalla fine la rimonta è completa e Dalla Porta va in testa davanti a Fenati e Arbolino. Poi Canet, Lopez, Binder, Masia, Toba, Migno e Fernandez. Antonelli arriva ai margini della top ten.

- Ultimi giri di fuoco, rimangono in otto a giocarsi la vittoria: Dalla Porta, Antonelli, Arbolino, Canet, Masia, Binder, Migno e Fenati. Dalla Porta è sempre in testa daanti ad Arbolino, Antonelli completa la sua immensa rimonta ed è terzo. Nel finale però Canet si risveglia e nell'ultimo giro si porta in testa e va a vincere davanti a Dalla Porta e ad Arbolino.

La stastistica chiave

Aron Canet si conferma solito mastino della categoria. E' l'unico della Moto3 ad essere sempre andato a punti. Mister costanza.

La dichiarazione

Aron CANET: "Ultimo giro spettacolare. Alla fine dopo la terza curva sono andato secondo e ho spinto per superare Arbolino primo. Poi ho spinto tanto e ho vinto. Voglio dedicare la vettura a mia nonna e al mio allenatore. Ora concentriamoci sulle prossime gare".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lorenzo DALLA PORTA: Perde la leadership del mondiale, ma oggi non sbaglia veramente nulla. Parte nelle retrovie, solo 17mo. Rimonta a testa bassa e a metà gara è già davanti a tutti. Nel finale però si fa beffare da Canet e si deve accontentare del secondo posto. E' comunque a tre punti dalla testa, tutto può ancora succedere.

Il peggiore