Quartararo davanti a Marquez nelle seconde libere: Dovizioso 4°, Rossi rompe il motore ed è 9°

Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle seconde prove libere del GP di Repubblica Ceca, con il francese che ha chiuso con un interessante 1:55.802 e si conferma in grandissima forma in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT. il giovane transalpino ha dimostrato di essere veloce sul giro secco e ha anche un ottimo passo gara, ma il miglior ritmo sembra averlo Marc Marquez, attardato di appena 23 millesimi dal rivale. Il Campione del Mondo ha brillato nei long run inscenati con la sua Honda e potrebbe essere il grande favorito per il successo con cui mettere definitivamente una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato.

La top 10 dei tempi delle seconde libere

Pilota Tempo 1. Fabio QUARTARARO (Petronas Yamaha) 1’55.802 2. Marc MARQUEZ (Repsol Honda) +0.023 3. Jack MILLER (Pramac Racing) +0.269 4. Andrea DOVIZIOSO (Ducati Team) +0.269 5. Maverick VIÑALES (Yamaha Racing) +0.282 6. Alex RINS (Suzuki Racing) +0.423 7. Franco MORBIDELLI (Petronas Yamaha) +0.617 8. Cal CRUTCHLOW (Team LCR) +0.641 9. Valentino ROSSI (Yamaha Racing) +0.725 10. Danilo PETRUCCI (Ducati Team) +0.791

Leggermente più attardato Andrea Dovizioso che ha chiuso a 0.269 da Quartararo: il forlivese, primo questa mattina con la sua Ducati, si è concentrato sul passo gara e sta cercando di comporre il puzzle in vista delle qualifiche e della gara. Dovizioso è quarto, ma con lo stesso tempo del compagno di marca Jack Miller e con 13 millesimi di margine su Maverick Viñales che riesce a trovarsi a suo agio con la Yamaha dopo aver vinto ad Assen e aver conquistato il 2° posto al Sachsenring.

La sfortuna continua a perseguitare Valentino Rossi: a metà sessione il Dottore ha rotto il motore. Il centauro di Tavullia è tornato ai box, ha utilizzato la seconda moto, ha faticato a ingranare, ma proprio sulla bandiera a scacchi è riuscito a stampare il tempo utile per risalire in nona posizione a 0.725 dal leader e accedere virtualmente al Q2 (sarà comunque decisiva la FP3 di domattina). Danilo Petrucci è decimo a 0.791, Franco Morbidelli ottimo settimo a 0.617 appena alle spalle di Alex Rins.