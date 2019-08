Valentino Rossi ha conquistato il settimo posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il Dottore ha stretto i denti sull’asfalto bagnato e domani scatterà dalla terza fila con la speranza di ottenere un risultato importante dopo un periodo avaro di grandi soddisfazioni. Non sarà semplice per il centauro della Yamaha visto l’ottimo rendimento di Marquez, Dovizioso, Petrucci.Valentino Rossi ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky:

" In queste condizioni siamo un po’ in difficoltà, avevo bisogno di più asciutto per moontare le slick: io ci avevo pensato ma ho continuato con le rain perché non sarei mai migliorato. Sono settimo, speravo nella seconda fila e l’ho mancata per un solo decimo: non sono soddisfattissimo ma queste sono le condizioni peggiori per noi in cui soffriamo di più, partire settimo non è così male. Stamattina ero più contento quando ho fatto quinto in condizioni completamente da bagnato, spero però che domani sia asciutto: ci sono tante cose da provare, questa giornata non è servita per provare gomme e setting. "

"Io e Marquez uguali? No diversi nel modo di comportarsi in pista..."

Al Dottore gli è stato chiesto se c’è qualche similitudine tra lui e Marquez, che oltre alla strabiliante pole realizzata sulla pista bagnata con le gomme d'asciutto è stato protagonista anche di uno scambio di sportellate con Alex Rins piuttosto acceso...

" Io e Marquez siamo diversi per come nella nostra carriera ci siamo comportati dentro la pista: io mi sono comportato molto diversamente da lui dentro la pista. Mi hanno sempre detto dei giochi psicologici ma io penso che conta solo quanto vai forte: se sei quello che va più forte allora è lì che fai la differenza sugli altri, il resto lascia il tempo che trova. "

Rins: "Marquez un passo avanti a tutti ma non ha rispetto per gli altri piloti"

Ha concluso in sesta posizione Alex Rins le qualifiche del GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Brno, l’alfiere della Suzuki si è dovuto accontentare della seconda fila, in una sessione in cui le condizioni della pista non erano di sicuro facili. Il pilota spagnolo è tornato sul battibecco in pista con Marquez, usando parole non proprio lusinghiere nei confronti del "Cabroncito" che, in pista non ci è andata per il sottile con il connazionale.

" Sicuramente ora Marquez è un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Ha messo la gomma slick ed è stato super veloce. Ma penso che non abbia rispetto per gli altri piloti. Guida a modo suo e va per la sua strada. Alla curva 5 è andato un po’ largo e dietro di lui c’eravamo io e Miller. Si è girato ed ha visto che eravamo lì. Ha fatto passare Miller, ma poi si è rimesso in traiettoria e sinceramente mi ha disturbato. Lui ama giocare a questo gioco ed entrare nella testa dei suoi rivali. Nel mio caso, però, sono molto tranquillo. Dico la verità e basta "