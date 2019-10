Una delle qualifiche più intense e divertenti dell’anno si è conclusa con un epilogo a dir poco sorprendente e dolce per i colori italiani grazie alla prima pole position della carriera di Celestino Vietti nel Motomondiale. Il rookie dello Sky Racing Team VR46 si è imposto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 a coronamento di una rincorsa partita veramente da lontano, considerando il suo 20° posto di ieri nella combinata delle libere a quasi 1″ dai migliori. Vietti è dovuto infatti partire dal Q1, superando il taglio abbastanza agevolmente nell’ultimo tentativo e poi scatenandosi nel decisivo Q2 con un time-attack fenomenale da 1’42″599 in cui è stato anche molto abile nello sfruttare al meglio la scia di Dalla Porta nei primi due settori.

Alle sue spalle completano la prima fila della griglia due spagnoli, con Marcos Ramirez secondo a 118 millesimi con la Honda del Team Leopard e Albert Arenas terzo a 152 millesimi con la KTM del Team Gaviota Angel Nieto. Quarta piazza per il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) a 0.298 appena davanti agli iberici Alonso Lopez e Aron Canet, rispettivamente quinto e sesto a 0.468 e 0.509 dalla vetta. Il portacolori dello Sterilgalda Max Racing Team, secondo in campionato e reduce dal successo di Aragon, ha girato da solo nell’ultimo tentativo riuscendo comunque ad ottenere un tempo migliore rispetto ai suoi rivali per il titolo.

Discreta prestazione per Andrea Migno, settimo a 0.674, mentre i due italiani in lotta per il Mondiale non sono stati perfetti nel giro buono finale con Tony Arbolino 9° e Lorenzo Dalla Porta 10°. Chiude la quarta fila il nostro Dennis Foggia in 12^ piazza a 881 millesimi dal tempo fatto segnare dal compagno di squadra Vietti, mentre non sono riusciti ad accedere al Q2 Riccardo Rossi (20° assoluto), Stefano Nepa (23°), Davide Pizzoli (26°) e Kevin Zannoni (29°).

RISULTATO QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTO3 2019:

1 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.7 1’42.599

2 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 231.2 1’42.717 0.118 / 0.118

3 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 230.7 1’42.751 0.152 / 0.034

4 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 231.2 1’42.897 0.298 / 0.146

5 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.9 1’42.967 0.368 / 0.070

6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 227.8 1’43.008 0.409 / 0.041

7 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 225.4 1’43.173 0.574 / 0.165

8 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 228.8 1’43.185 0.586 / 0.012

9 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 232.2 1’43.226 0.627 / 0.041

10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 232.2 1’43.304 0.705 / 0.078