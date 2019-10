Dovizioso: “Avevo bisogno del podio di Aragon, guardo alle ultime 5 gare con fiducia"

Andrea Dovizioso si presenta ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 con la consapevolezza di essere l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez ed il Mondiale. Lo spagnolo ha infatti la concreta possibilità di laurearsi per l’ottava volta campione del mondo proprio a Buriram con 4 round d’anticipo, ma dovrà arrivare sul traguardo davanti al forlivese della Ducati. Il Dovi è a 98 punti di distacco dalla vetta, un gap incolmabile a testimonianza di un campionato al di sotto delle aspettative specialmente se si guarda alle sue ultime due stagioni.

" L’anno scorso abbiamo portato a termine un fantastico weekend a Buriram e speriamo di iniziare bene fin dal venerdì, anche se in Thailandia il fattore meteo gioca sempre un ruolo importante e dovremo essere bravi ad interpretarlo. Avevo bisogno del podio ad Aragon per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo è corretto in modo da affrontare queste ultime cinque gare con maggiore fiducia. Speriamo sempre che Ducati si batta per il titolo, per questo c’è sempre molta pressione, perché i tifosi italiani vogliono che la squadra vinca, una cosa che non sempre è possibile. "

Petrucci: "Voglio ritrovare il feeling della prima parte della stagione"

Dopo una prima parte di stagione molto positiva segnata profondamente dal meraviglioso successo del Mugello in volata davanti a Marc Marquez, Danilo Petrucci è ormai entrato in una crisi tecnica e mentale davvero inspiegabile. Il ternano della Ducati ha raggiunto il suo picco di forma nelle prime tappe europee con i tre piazzamenti sul podio consecutivi raccolti a Le Mans, Mugello e Barcellona, per poi cominciare un progressivo declino culminato recentemente con le sconcertanti prestazioni messe in mostra a Misano e Aragon. Petrucci non entra nella top5 dal quarto posto della Germania, ottenuto a inizio luglio, tuttavia è ancora in quarta piazza nel Mondiale ad una sola lunghezza dalla Suzuki di Alex Rins.