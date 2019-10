Fabio Quartararo termina in vetta alle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram il transalpino della Yamaha Petronas ha dato un saggio delle sue qualità, in termini di velocità pura, pennellando letteralmente negli ultimi due settori e ottenendo il best time di 1’30″404. Yamaha al potere perché sono ben quattro le moto nella top-5. Alle spalle del francesino, infatti, c’è lo spagnolo Maverick Vinales a 0″193, Franco Morbidelli 0″221 e Valentino Rossi (quinto) a 0″329. Un buon inizio per il “Dottore” che ha girato molto con le gomme dure in previsione gara, ottenendo dei riscontri confortanti. Bisognerà capire se queste condizioni si replicheranno poi domani nelle qualifiche e domenica in corsa, visto che il rischio della pioggia non è affatto escluso.

A inserirsi nella serie tutta yamahista è stato l’australiano sulla Ducati Pramac Jack Miller (+0″294), mentre ha concluso sesto Marc Marquez. L’iberico, quest’oggi, ha fatto parlare tanto di sé per un brutto incidente nel corso del primo turno: un highside in curva-7, con Honda distrutta. Per sua fortuna, non vi sono state conseguenze serie sul suo fisico e, dopo alcuni accertamenti al Centro Medico e all’ospedale di Buriram, Marc è tornato in sella e ha impressionato, come al solito, per il suo passo gara. L’asso nativo di Cervera, infatti, è stato l’unico a non aver dato troppa importanza al time-attack ed è comunque a 0″487 dalla vetta.

In casa Ducati, detto di Miller, Andrea Dovizioso ha concluso in ottava posizione a 0″623, non avendo ancora buone risposte dal proprio pacchetto. C’è da lavorare per il forlivese. A completare la top-10 vi sono l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (settimo a 0″603) e le due Suzuki degli iberici Joan Mir (nono a 0″683) e Alex Rins (decimo a 0″690). Danilo Petrucci e Francesco “Pecco” Bagnaia hanno concluso in undicesima e dodicesima posizione, mentre Andrea Iannone si è classifica 16°.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 – MOTOGP – GP THAILANDIA 2019

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.404 21 22 324.3

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.597 18 21 0.193 0.193 324.3

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.625 19 21 0.221 0.028 324.3

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’30.698 17 18 0.294 0.073 330.2

5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.733 20 21 0.329 0.035 325.3

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.891 3 23 0.487 0.158 329.2

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.007 16 18 0.603 0.116 325.3

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.027 20 20 0.623 0.020 329.2

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.086 17 18 0.682 0.059 326.2

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.094 22 23 0.690 0.008 326.2

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.115 18 19 0.711 0.021 327.2

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.154 18 19 0.750 0.039 326.2

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.344 18 20 0.940 0.190 328.2

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.424 20 21 1.020 0.080 324.3

15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.499 20 21 1.095 0.075 325.3

16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.512 17 19 1.108 0.013 323.3

17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.588 18 18 1.184 0.076 327.2

18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.932 20 21 1.528 0.344 323.3

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.936 14 15 1.532 0.004 320.4

20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.949 19 19 1.545 0.013 328.2

21 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.991 19 20 1.587 0.042 320.4

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’32.584 17 18 2.180 0.593 322.3

