Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Il fratello minore del più titolato Marc ha conquistato quest’oggi la quinta pole position della stagione (tutte raccolte nell’arco delle ultime 7 tappe) siglando anche il record della pista di Buriram in 1’35″297 con la Kalex del Team Marc VDS. Lo spagnolo ha battuto di 95 millesimi lo specialista giapponese Tetsuta Nagashima (Team Onexox), mentre la prima fila sarà completata dal rookie Jorge Martin.

Il campione del mondo in carica della Moto3 ha conquistato il primo piazzamento nella top3 in qualifica dell’anno, mettendo finalmente in mostra tutto il suo talento alla guida di una KTM molto complessa da interpretare. Luca Marini (Sky Racing Team VR46) è stato il migliore degli italiani inserendosi in quarta posizione a soli 28 millesimi dalla prima fila e a 179 dalla vetta, dimostrandosi molto veloce in tutte le sessioni disputate nell’arco del fine settimana a Buriram. A seguire l’australiano Remy Gardner (Onexox), quinto a 0.197, e lo spagnolo Augusto Fernandez, unico rivale di Marquez per il titolo capace di inserirsi nelle prime due file col sesto tempo firmato proprio allo scadere.

Sky Racing Team VR46 in buona posizione anche con Nicolò Bulega, nono a 0.337 dalla testa, mentre hanno fatto più fatica i nostri Enea Bastianini (11°), Andrea Locatelli (15°), Marco Bezzecchi (17) e Fabio Di Giannantonio (18°). Il primo vero colpo di scena per quanto riguarda la lotta iridata è arrivato però nel Q1 con l’eliminazione a sorpresa dello spagnolo Jorge Navarro (Speed Up), primo inseguitore di Marquez nella classifica del Mondiale, il quale si è piazzato solo 7° nella prima fase di qualifica a causa di una scivolata in curva 3 (punto critico e molto scivoloso teatro di molte cadute) nel corso del giro decisivo.

RISULTATO QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTO2 2019:

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.9 1’35.297

2 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 277.6 1’35.392 0.095 / 0.095

3 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 275.5 1’35.448 0.151 / 0.056

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 279.0 1’35.476 0.179 / 0.028

5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 279.7 1’35.494 0.197 / 0.018

6 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 278.3 1’35.581 0.284 / 0.087

7 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.6 1’35.600 0.303 / 0.019

8 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 276.9 1’35.617 0.320 / 0.017

9 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.6 1’35.634 0.337 / 0.017

10 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 280.5 1’35.686 0.389 / 0.052