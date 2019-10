GP Thailandia in diretta tv e Live-Streaming

Diretta scritta del GP Thailandia domenica alle 09:00

Programma GP Thailandia

Venerdì 04 Ottobre

Prove libere 1 ore 04:50 | Report

Prove libere 2 ore 09:05 | Report

Sabato 05 Ottobre

Prove libere 3 ore 04:50 Report

Prove libere 4 ore 13:30 Report

Qualifiche ore 09:10 | LIVE | REPORT | DICHIARAZIONI |

Domenica 06 Ottobre

GP Thailandia ore 09:00 Live I REPORT I PAGELLE I DICHIARAZIONI I

Marc Marquez beffa Andrea Dovizioso sul traguardo del GP della Thailandia, motoGP, Getty ImagesGetty Images

GP Thailandia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro

L’intero weekend del GP di Thailandia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. La gara sarà trasmessa anche in differita da TV8

GP Thailandia in Live-Streaming

Il GP di Thailandia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

GP Thailandia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 06 Ottobre, Circuito internazionale di Buriram

Precedente GP: Aragon REPORT

Prossimo GP: GP del Giappone 18/20 Ottobre, Twin Ring Motegi