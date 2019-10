Le pagelle: Quartararo perfetto, Marquez cannibale. Rossi e Petrucci insufficienti

Marc MARQUEZ Voto 10: E' stato di parola. Aveva detto che avrebbe puntato alla vittoria non pensando al mondiale e così è stato. Controlla per 26 giri Quartararo, rompe gli indugi all'ultimo giro. Nel finale gestisce la curva finale, controsorpassando il francese. Che dire: altra stagione epica. Nove gare vinte, almeno un giro in testa in ogni gara. Dominio spaziale di un alieno sceso sulla terra per diventare il più grande di sempre

Fabio QUARTARARO Voto 10 e lode: Marquez vince ed è come al solito grandioso, ma non possiamo non elogiare un'altra gara sublime di Fabio Quartararo. Il francese rimane in testa dal primo all'ultimo giro, arrendendosi solo all'ultima curva. Ritmo pazzesco, si deve ancora arrendere nel finale. Oggi Marquez viene incoronato ancora una volta campione del mondo, Fabietto sembra l'unico in grado di mettere fine al dominio.

Maverick VIÑALES Voto 8: Una sorta di replica di Misano. Buonissima gara in solitaria, distante però dal duello per la vittoria. Mai vicino ai primi due, comunque conquista un altro podio e scavalca Petrucci nella generale.

Andrea DOVIZIOSO Voto 6 e mezzo: L'anno scorso aveva lottato per la vittoria sino all'ultima curva, quest'anno è lontanissimo. La Ducati non è all'altezza di Yamaha e Marquez su questa pista e questo si vede sin dalle libere. Però sembrava avere il ritmo per poter stare almeno con Maverick, invece gli arriva distante. Quarto posto finale, per un certo senso è una delusione.

Alex RINS Voto 7: Dopo un periodo di sbandamento in seguito alla vittoria di Silverstone, torna dove deve stare, vicino alla vetta. Buona gara della Suzuki dello spagnolo che batte Rossi e Petrucci, arrivando non lontano da Dovizioso.

Valentino Rossi, Getty ImagesGetty Images

Valentino ROSSI Voto 5: Ultima Yamaha al traguardo, una vita di distanza da Quartararo. Parte benino, guadagna sulla Suzuki, ma poi come ad Aragon crolla. Forse un calo di gomme, ma è strano che capitano sempre tutte a lui. C'è da lavorare, soprattutto perché vedere Rossi dietro alle Suzuki è alquanto triste.

Danilo PETRUCCI Voto 5: Ci sta capendo veramente poco della moto in questa seconda parte di stagione. Con la Ducati sta lavorando, ma ha perso il feeling con la moto. Oggi chiude nono, sempre lontano dai primi.

Cal CRUTCHLOW Voto 4 e mezzo: Malissimo. Dietro anche a Nakagami, è la dimostrazione di quanto sia complicata questa Honda costruita a misura di Marquez.

Jack MILLER Voto 4: Rovinare una possibile buona gara prima della partenza è veramente uno spreco. Lui invece riesce nel misfatto, spegnendo la sua Ducati in griglia. Poi rimonta qualche posizione finendo a punti, ma è un gran peccato.