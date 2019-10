Marc Marquez è concentrato e pronto per agguantare il suo sesto titolo iridato nella classe regina e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Siamo giunti alla seconda edizione di questa gara che si corre sul circuito di Buriram che, proprio un anno fa, vide la vittoria dello spagnolo. Una pista che è sbarcata da poco, quindi, nel calendario, ma che non dispiace al Cabronçito:

" Questo tracciato sulla carta sembra semplice, ma vi posso assicurare che non lo è. Dal mio punto di vista posso dire che mi piace, anche se un anno fa perdevamo tantissimo nei due lunghi rettilinei. In questa occasione abbiamo a disposizione un motore molto più potente, per cui andremo meglio. Chissà, forse faticheremo maggiormente in altre zone del circuito…. "

Per il portacolori della Honda sarà sufficiente conquistare due punti più di Andrea Dovizioso per vincere il suo ennesimo campionato. Un margine di vantaggio amplissimo che fa dormire sonni tranquilli al numero 93:

" Arrivo a questo weekend cercando di approcciarmi in modo normale, anche se so benissimo che il fine settimana potrebbe essere speciale se si concluderà in maniera positiva. Sono tranquillo, anche perché so che se non chiuderò i conti in questa occasione, avrò a disposizione diverse altre chance. Posso garantirvi che vedrete il solito Marc, che proverà a spingere dall’inizio alla fine per preparare nel migliore dei modi la gara di domenica. Chi temo? Sicuramente la Ducati e soprattutto Andrea Dovizioso saranno veloci, come la Yamaha che appare in crescita. Noi dovremo rimanere concentrati sul nostro lavoro in vista di domenica. Come se non bastasse, poi, c’è il concreto rischio di vedere molta pioggia in questo weekend, anche domenica, per cui dovremo farci trovare pronti ad ogni eventualità "

Dovizioso: "Campionato sostanzialmente finito, obiettivo è lavorare in ottica 2020"

Andrea Dovizioso sarà sicuramente uno degli osservati speciali dato che rappresenta l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez e l’ottavo titolo mondiale, infatti l’iberico della Honda potrebbe laurearsi campione iridato in Thailandia nel caso in cui guadagnasse almeno due punti nei confronti del forlivese. Il Dovi è secondo nel Mondiale a -98 dalla vetta, perciò l’obiettivo per le ultime cinque gare sarà quello di difendere la piazza d’onore in campionato dagli attacchi delle Yamaha e della Suzuki di Rins.

" Mi piacerebbe trovarmi in una situazione simile rispetto alla gara del 2018, però mi aspetto degli avversari un po’ più forti come i piloti Yamaha. Non lo so, molto dipenderà dalle condizioni dell’asfalto e delle gomme, al momento la MotoGP è un po’ strana e imprevedibile da questo punto di vista quindi non sono troppo preoccupato almeno fino a domani. Il mio approccio non cambierà nella lotta con Marc, la verità è che lui dopo Barcellona ha fatto uno step che gli ha permesso di lottare per la vittoria in ogni gara. Ci piacerebbe essere più veloci, abbiamo fatto delle belle gare ma il divario è ancora molto ampio con Marc. Il campionato è sostanzialmente finito, dobbiamo pensare solo a migliorare "