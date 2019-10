Marquez festeggerà il titolo in Thailandia?

Con il fantastico trionfo di Aragon, Marc Marquez si è avvicinato ad ampie falcate verso il suo ottavo titolo mondiale. Gli basterà ottenere due punti in più di Dovizioso per festeggiare a Buriram. Non sarà una formalità, ma naturalmente il Cabroncito lotterà per il successo anche in Thailandia. L'anno scorso vinse in duello contro Dovizioso, quest'anno ci sono tutti gli ingredienti perché la storia possa ripetersi. Siamo pronti per i festeggiamenti.

Col mondiale andato, Dovizioso può vincere?

Dovizioso - 2019 GP Aragon qualifier - Getty ImagesGetty Images

La straordinaria rimonta da decimo a secondo ha ridato morale ad Andrea Dovizioso, che punta a fare bene nelle ultime cinque gare della stagione. Ormai al mondiale non ci pensa più nessuno, l'obiettivo è chiudere bene la stagione per poi fiondarsi nel 2020. Buriram può essere una buona pista per vincere: l'anno scorso la Ducati ha fatto molto bene, bisogna continuare su quella strada.

La pioggia influenzerà il risultato?

E' da tempo che in MotoGP non si vede una gara sotto l'acqua, mentre in qualifica c'è stato il giro pazzesco di Marc Marquez a Brno con le slick sul bagnato. Ad oggi le previsioni dicono molto male. A Buriram sarà brutto per tutto il weekend, con pioggia copiosa soprattutto domenica. Chi avrà la meglio se ci sarà l'acqua?

Che risultato ci si può aspettare dalla Yamaha?

Valentino RossiGetty Images

Veniva da alcune gare molto positive la moto della casa di Iwata, poi ad Aragon c'è stato un piccolo passo indietro con nessuna moto sul podio. Viñales ha lottato fino all'ultimo con Miller, ma ha perso il duello. Valentino Rossi, alle ultime gare con Galbusera come capotecnico, invece ha fatto tantissima fatica, chiudendo addirittura dietro al buon Aleix Espargaro. Ora si va in Thailandia. L'anno scorso la moto si è comportata molto bene, deve dare conferme la M1, in modo da dare continuità ai buoni risultati nell'ultimo periodo.

Da Buriram a Buriram: un anno di Jorge Lorenzo "in crisi", che gara attendersi?

Jorge Lorenzo - SilverstoneGetty Images

E' da qui che iniziò l'annus horribilis di Por Fuera. Lo scorso anno in Thailandia cadde nelle libere, si infortunò e saltò le successive tre gare, per poi tornare a Valencia soprattutto per provare la Honda nei test post gara. Da qui non si è mai più trovato e ancora oggi è alla caccia addirittura della prima top ten stagionale. E' il suo peggiore anno della carriera, ma l'impressione è che l'incubo stia continuando. E così mentre il compagno di box domina su tutti, lui annaspa e fatica ad essere nei punti. Riuscirà a dare un cenno di risveglio?