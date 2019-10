Marc Marquez beffa, ancora una volta, Fabio Quartararo in prossimità del traguardo e sul circuito di Buriram centra il doppio obiettivo: vince il GP di Thailandia e ottiene così matematicamente il suo ottavo titolo mondiale.

I festeggiamenti in moto

Inevitabile l'esultanza già in sella alla moto, e dalla clip che gli prepara la Dorna si intuisce che il tema della giornata sarà il biliardo:

Mentre gira in pista con la bandiera in spalla e il box della Honda Repsol esulta, la grafica in sovraimpressione infatti snocciola i titoli mondiali vinti dal Cabroncito utilizzando delle palle da biliardo

Nel segno del biliardo

Una volta lasciata la moto, è il momento di mettere davvero in buca questa numero 8, e infatti c'è un tavolo pronto con una stecca e la biglia da imbucare. E Marc non sbaglia nemmeno questo colpo.

E mentre Quartararo, al parco chiuso, non si capacita di aver perso ancora una volta la sfida, a Marquez consegnano una numero 8 gigante e poi una maglietta e un casco celebrativi.

La festa al parco chiuso

Dopo un copioso spargimento di coriandoli dorati, è la volta di festeggiare anche al parco chiuso col team, che solleva Marquez sulle braccia e lo fa volare in aria.

Anche Quartararo non può fare a meno, nonostante lo smacco bruciante, di complimentarsi sinceramente e con un sorriso con il rivale.

L'apoteosi sul podio

Infine, una volta giunti alla premiazione, prima dell'inno i tifosi scandiscono contando da uno a otto i titoli vinti da Marc Marquez