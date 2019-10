Moto2: finalmente torna a vincere Luca Marini! Secondo Binder, poi Lecuona

Finalmente Luca Marini! Grandissima gara dell'alfiere del Team Sky Racing Team, che domina in lungo e in largo il Gran Premio della Thailandia, categoria Moto2. Il fratello di Valentino Rossi parte bene, passa Marquez per poi stravincere in solitaria.

Secondo successo in carriera in Moto2, il primo di questa stagione. Una gara dominata, chiusa con un vantaggio di una vita sugli inseguitori. Secondo è il buon Brad Binder, che riesce ad avere la meglio di un super Lecuona nel finale. Quarto Fernandez, quinto Marquez.

Per Alex una corsa ricca di alti e bassi. Il fratello del Cabroncito parte in testa, ma poco dopo si fa passare da Marini. Rimane secondo per larghi tratti, fino a crollare nel finale e a farsi passare dal gruppo degli inseguitori. Navarro però è fuori dai punti, Fernandez gli arriva davanti ma gli ruba pochissimi punti. Insomma, il mondiale anche della classe di mezzo è sempre più vicino a Cervera.

Perquanto riguarda la gara degli altri, ottavo è Bulega, decimo Bezzecchi davanti a Bastianini.

E quindi finalmente Marini torna a vincere. Quarto successo stagionale dell'Italia dopo i tre di Baldassarri ad inizio stagione. Gli manca la continuità a Luca. Con quella potrebbe lottare per il mondiale.

La classifica finale

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Marquez rimane in testa davanti a Nagashima, terzo Marini, poi Gardner, Fernandez e Lecuona. Bastianini deicmo, Navarro al momento fuori dai punti. Marini in poco tempo supera Nagashima e si porta alle spalle di Alex.

- Dopo poche tornate Marquez e Marini vanno in fuga. Luca ci mette poco a passare il fratello del Cabroncito e a provare ad andarsene, prendendo qualche metro. Terzo è Lecuona, poi Gardner e Binder.

- Luca Marini se ne va. Il fratello di Valentino ne ha di più di tutti e prende margine su Marquez, Lecuona, BInder, Fernandez. Bulega è nono, Bastianini 12mo. Cade ancora una volta Baldassarri.

- Marini fa gara in solitaria, mentre Marquez si fa risucchiare dal gruppo degli inseguitori comandato da Lecuona, Binder e Fernandez.

- Marini vola e va a vincere. Dietro Marquez accusa qualche problemino e si fa sorpassare da Lecuona, Binder e Fernandez.

La statistica chiave

Prima vittoria stagionale per Luca Marini, terzo podio del 2019. E' la seconda vittoria in carriera in Moto2 dopo il successo della Malesia dello scorso anno.

La dichiarazione

Luca MARINI: "Da Aragon è cambiato qualcosa in positivo. Mi sentivo molto bene prima della partenza. Sono stato veloce sin dall'inizio, anche senza scia. Ho spinto tanto i primi giri per prendermi un vantaggio. La moto ha funzionato benissimo. E' stata una gara difficile a livello mentale: ero solo e faceva caldo. Ma alla fine è andato tutto bene".

Il migliore

Luca MARINI: Weekend spumeggiante. Ottima qualifica ieri, oggi comincia alla grande superando Marquez e andandosene con un passo stellare. Seconda vittoria in carriera, quest da dominatore assoluto.

Il peggiore

Lorenzo BALDASSARRI: Deve ormai resettare. Semplicemente non sente più la moto e finisce a terra un'altra volta. Non vede l'ora della fine di questa stagione.