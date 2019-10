Moto3: vince Arenas davanti a Dalla Porta che vola nel mondiale. Canet fuori dai punti

Gara pazza per la Moto3, che rischia di decidere seriamente le sorti di questo mondiale. Diversi i temi da toccare, andiamo con ordine.

Vince Albert Arenas. Bravissimo lo spagnolo a conquistare la prima vittoria stagionale, dopo un 2019 tutt'altro che felice per lui. Arenas fa gara di testa per larghi tratti, mentre nel finale resiste agli attacchi di Lopez e, soprattutto, Lorenzo Dalla Porta, che chiude secondo.

Piazza d'onore comunque dolcissima per l'italiano che guadagna tanti punti in ottica mondiale. Lorenzo ci prova sino all'ultimo a vincere, provando la manovra in stile Marquez-Dovizioso all'ultima curva. Ma Arenas è lucido e controsorpassa Dalla Porta, che quindi chiude secondo. 20 punti fondamentali nella generale, dato che Arbolino chiude 11mo e Canet è fuori.

Sfortunatissimo Aron: lo spagnolo viene centrato ad inizio gara da Binder che fa strike. Ancora peggio va ad Arbolino, che perde tantissimo terreno per un problema alla mano. Ne consegue con Dalla Porta si ritrova con ben 22 punti di vantaggio su Canet e ben 43 su Arbolino. Con quattro gare da correre è un buon bottino.

La classifica finale

I 5 momenti della gara

Pronti via e Vietti perde diverse posizioni. Davanti c'è Ramirez, poi Arenas, Lopez, Arbolino e Celestino. Sesto Migno, Dalla Porta è ottavo e Canet 11mo.

- E' subito bagarre. I grandi rettilinei rendono impossibile la fuga. Ramirez rimane davanti, poi Lopez, Arbolino, Suzuki, Arenas, Dalla Porta sesto, Canet nono, Vietti esce dalla top ten in poche tornate.

- A 15 giri dalla fine il grande colpo di scena: Binder fa strike e butta giù in staccata Suzuki, McPhee e, soprattutto, Aron Canet. Poco dopo altro colpo di scena: problema al guanto per Arbolino che perde una marea di posizioni. Ne consegue che davanti si ritrova Dalla Porta, poi Ramirez, terzo Arenas, Lopez, Migno, Vietti Foggia.

- In lotta per il podio rimangono una decina di piloti, ma Dalla Porta è sempre in testa. Arenas e Ramirez però sono aggressivi e gli vanno davanti.

- Mentre Migno butta giù Arenas, parte l'ultimo giro. Diventa una lotta a tre tra Lopez, Arenas e Dalla Porta. Lorenzo ci prova col sorpasso all'ultimo giro, ma Arenas vince davanti a Dalla Porta e Lopez. Quinto Foggia davanti a Vietti. Arbolino solo 11mo

La statistica chiave

Terza vittoria in carriera per Albert Arenas, la prima stagionale.

La dichiarazione

Lorenzo DALLA PORTA: "Gara fantastica, ho cercato di spingere per tutti i giri ma la scia fa la differenza. Ho provato a spingere per andarmene ma era impossibile. Ho tentato di restituire il sorpasso ad Arenas all'ultima staccata ma non ci sono riuscito. Volevo dedicare il successo a mia nonna che se ne è andata in settimana".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Albert ARENAS: Combatte sempre nelle posizioni di vertice, è bravissimo nell'ultima tornata a tenere botta con Dalla Porta e Lopez. Merita la vittoria, la prima stagionale.

Il peggiore

Darryn BINDER: Manovra non da kamikaze, ma comunque sciagurata in una fase della corsa dove non serviva ancora essere così aggressivi. E non è la prima volta che fa queste cose. Chi ci rimette maggiormente è lo sfortunato Canet, che perde una vita nel mondiale.