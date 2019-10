Ormai non è più una sorpresa, non fa più tanto notizia. A conquistare la pole position del Gran Premio della Thailandia è Fabio Quartararo. El Diablo prosegue nel suo momento di forma spaziale e domani partirà davanti a tutti sul circuito di Buriram.

Bravissimo il francese, che sfrutta al meglio una Yamaha molto competitiva per conquistare la quarta pole stagionale. La M1 si trova benissimo a Buriram, lo dimostra il fatto che ci sono tre Yamaha nelle prime quattro posizione. Secondo è Maverick Viñales, quarto Franco Morbidelli. In mezzo il solito Marc Marquez.

Marc Marquez of Spain and Repsol Honda Team overtakes Fabio Quartararo of France and Petronas Yamaha SRT during MotoGP race of San Marino at Misano World Circuit on September 15, 2019 in Misano Adriatico, ItalyGetty Images

Il Cabroncito non ha il ritmo per dominare. Ne consegue che lotta con Quartararo per la pole, ma finisce a terra nel finale e così deve accontentarsi della terza piazza davanti al buon morbido.

Qualifica strana per la Ducati, che vede incredibilmente come miglior pilota il buon Petrucci. Petrux parte dal Q1, si qualifica brillantemente e chiude quinto in griglia. Sesto Miller davanti al Dovi, mai veramente in bolla in Q2.

Delusione Valentino Rossi. Il Dottore cade nel primo giro di qualifica e perde tanto tempo. Nel finale prova a migliorarsi ma non va oltre la nona posizione. Parte in salita quindi la sua gara, anche se la M1 è competitiva e può rimontare domani dalle retrovie.

Come detto, domani sarà spettacolo. Sono in tanti ad essere competitivi e nessuno sembra avere il passo per andarsene. Attenzione però al meteo, il rischio pioggia è in agguato.

La griglia di partenza

I 5 momenti della qualifica

- FP4 alquanto interessanti sulla pista totalmente asciutta. Marquez non fa il vuoto: anzi è Fabietto Quartararo a fare il miglior tempo davanti al Cabroncito. Terzo Viñales, poi Miller, Dovizioso e Rossi. Segno che sono tutti li.

- Q1 che inizia con un ottimo Pol Espargaro che dimostra di aver superato tutti i suoi problemi fisici di Aragon. Secondo Crutchlow, poi Bagnaia e Nakagami.

- Ma nel finale si scatena Danilo Petrucci, che finalmente torna ad andare forte e fa il miglior tempo. Per il secondo posto è grande lotta tra Pol e Crutchlow. Alla fine la spunta lo spagnolo, poi Cal, Nakagami e Bagnaia.

- Q2 spettacolare. Marquez e Quartararo si divertono a fare giri record, con El Diablo che riesce a stare davanti al Cabroncito. Rossi invece cade nel primo giro e rientra velocemente ai box.

- Nel finale il francese si migliora ancora e conquista la pole. Marquez invece cade e alza bandiera bianca, battuto da Viñales all'ultimo tentativo. Bene Morbidelli quarto, poi Petrucci.

La statistica chiave

Quarta pole position stagionale per Fabio Quartararo. Eguaglia Cal Crutchlow e Johann Zarco per numero di pole da debuttante nella classe regina.

La dichiarazione

Maverick VINALES: "Sono contento ma anche arrabbiato perché ho sbagliato in curva 1. Ho fatto delle ottime FP4 e sono migliorato molto. Abbiamo lavorato tanto sul passo gara"

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Yamaha in ottima forma qui a Buriram, davanti però c'è sempre lui. Sembrava impossibile andare sotto l'1.30, lui piazza uno spumeggiante 29.7. Forse è la prima volta che può veramente lottare per la gara domani, meteo permettendo.

Il peggiore

Jorge LORENZO : Ormai ci ripetiamo da tempo, ma è incredibile vedere Marquez li davanti in prima fila e lui essere 19mo in griglia, davanti solo alle KTM non ufficiali e al tester Mika Kallio. Tutto ciò è veramente triste per un campione come lui.