Valentino Rossi: "L'anno scorso ero veloce, l'obiettivo è il podio"

Valentino Rossi è reduce dalle difficoltà patite in occasione del GP di Aragon andato in scena ormai dieci giorni fa ma si lancia con grandissimo ottimismo verso il GP di Thailandia che andrà in scena nel weekend del 4-6 ottobre. Il Dottore è atteso dal primo dei quattro impegni in terra asiatica e spera di tornare competitivo per il podio. Nelle ultime uscite il centauro della Yamaha ha faticato a ingranare e ha sofferto il confronto con i compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo che sono andati decisamente meglio.

Il 40enne si sente pronto per la gara e punta senza mezzi termini a un piazzamento nella top-3 come traspare dalle dichiarazioni che il nove volte Campione del Mondo ha rilasciato alla vigilia dell’evento:

" L’anno scorso qui a Buriram è stato davvero bello perché ho ottenuto il secondo posto in qualifica e sono stato veloce in gara. Ho combattuto per il podio sino alla fine, non l’ho agguantato e alla fine sono arrivato quarto, però sono stato veloce. L’obiettivo di quest’anno quindi è essere di nuovo rapido e provare a fare anche meglio dell’anno scorso "

Maverick Viñales, dopo il quinto posto dell’Austria alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi, è salito di colpo raccogliendo due terzi posti a meno di 2″ dal successo e poi un quarto ad Aragon perdendo il podio proprio all’ultimo giro.

" Arriviamo a Buriram in ottima forma e mi sento davvero bene perché lo scorso anno su questa pista ero riuscito a fare un’ottima gara – spiega Viñales – Questa è una pista piuttosto dura, perché ci sono temperature molto alte. Eppure penso sia una pista che si adatta bene alle mie caratteristiche di guida. E anche le gomme qui vanno molto bene. Ad Aragon abbiamo trovato il modo di essere veloci sin dai primi giri della corsa e questo è stato un passo molto importante per me "

Il campione del mondo Moto3 del 2013 si è poi focalizzato sugli aspetti ancora da migliorare per essere sempre in lotta per la vittoria su ogni pista:

" Dal primo al 15esimo giro è il punto della gara in cui ho faticato di più nella prima parte di stagione, dunque dobbiamo cercare di confermare questi progressi anche a Buriram. Nel team c’è un’ottima atmosfera e stiamo facendo davvero un grande lavoro. Spero di essere più competitivo in Thailandia rispetto alle gare precedenti e di essere vicino ai piloti migliori. Come ho detto più volte in questa stagione il nostro obiettivo è sempre essere la miglior Yamaha alla fine del weekend e lottare per raggiungere la terza posizione nella classifica generale del Mondiale piloti "