Viñales precede Quartararo nel finale, violenta caduta per Marquez, Rossi sesto

Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso highside sul finire di turno durante un cambio di direzione ha provocato una bruttissima caduta per il campione del mondo che ha letteralmente divelto la propria Honda. Lo spagnolo si è rialzato visibilmente sofferente ed ha avuto forte bisogno del sostegno dei commissari di pista, destando qualche preoccupazione mentre veniva accompagnato al centro medico.

Negli ultimi minuti inoltre le condizioni del tracciato sono migliorate parecchio e molti piloti hanno trovato ottimi tempi nel loro time-attack. In particolare Maverick Viñales è andato a prendersi con forza il primo tempo di sessione in 1:30.979, migliorando di un paio di decimi il tempo del connazionale scivolato alla fine in terza posizione dietro anche all’altra Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0.191). Dietro alla coppia di M1 troviamo poi le due Ducati di Andrea Dovizioso (+0.226) e Jack Miller (0.248). Per il forlivese un avvio di weekend senza lode e senza infamia, ritmo da subito competitivo ma probabilmente è sembrato un po’ più in difficoltà rispetto ai piloti Yamaha nel trovare i tempi con costanza.

Valentino Rossi , dopo la notizia boom uscita recentemente del cambio di capo tecnico per il 2020 dove lascia Silvano Galbusera per il giovane David Muñoz che viene dalla Moto2, trova il sesto tempo a mezzo secondo dal compagno di squadra. Il pesarese ha lasciato comunque delle buone sensazioni sul finale di turno quando ha stampato una sequenza di giri molto ravvicinati su un buon passo e potrebbe migliorarsi più tardi durante le FP2.

Settimo e ottavo a pochi millesimi dal Dottore gli altri due azzurri Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Danilo Petrucci (Ducati), entrambi abbastanza lontani dai rispettivi compagni. Il meteo desta qualche preoccupazione in vista del secondo turno, le temperature di questa mattina sono state molto alte, l’asfalto oltre i 50 gradi e una fortissima umidità con grossi nuvoloni neri a sovrastare il circuito. Le condizioni di Marquez rimangono incerte e verranno comunicate solamente dopo gli appositi accertamenti.

CLASSIFICA FINALE FP1 – GP THAILANDIA 2019 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.979 21 21 326.2

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.170 19 21 0.191 0.191 326.2

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.187 5 17 0.208 0.017 330.2

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.205 20 20 0.226 0.018 329.2

5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.227 18 18 0.248 0.022 328.2

6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.482 20 22 0.503 0.255 327.2

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.569 20 22 0.590 0.087 325.3

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.593 17 18 0.614 0.024 327.2

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.753 21 22 0.774 0.160 327.2

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.799 19 20 0.820 0.046 326.2

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.847 19 20 0.868 0.048 327.2

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.865 17 17 0.886 0.018 327.2

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.895 20 20 0.916 0.030 323.3

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.947 19 19 0.968 0.052 325.3

15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.239 17 19 1.260 0.292 325.3

16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.280 21 21 1.301 0.041 328.2

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’32.524 15 15 1.545 0.244 316.7

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 13 19 1.575 0.030 327.2

19 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.838 19 19 1.859 0.284 330.2

20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.877 9 23 1.898 0.039 321.4

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.033 16 18 2.054 0.156 318.5

22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’33.129 17 17 2.150 0.096 326.2

