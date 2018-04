Marquez spaventoso nel passo ma il miglior tempo delle FP2 è di Iannone, Rossi 4°, Dovizioso 8°

Andrea Iannone ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il miglior tempo al termine delle prove libere 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Suzuki si è scatenato negli ultimi istanti del turno e ha stampato un interessante 2:04.599, rifilando così 56 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la gomma dura al posteriore (a differenza di tutti i rivali che hanno montato o soft per piazzare il tempo o medie), riuscendo comunque a siglare tempi importanti dopo aver dominato la FP1.

Valentino Rossi si mette in mostra come nel primo turno di libere ed è ottimo quarto a 0.359 da Iannone: il Dottore ha dato ancora delle risposte importanti in sella alla Yamaha, il centauro di Tavullia ha dimostrato di potersela giocare con i migliori per il podio e anche per la vittoria nonostante l’eccezionale stato di forma di Marquez che ha sempre vinto sul tracciato di Austin. Le Yamaha rispondono presente anche con Maverick Vinales (terzo a 0.264), quinto invece il leader del Mondiale Cal Crutchlow (mezzo secondo di ritardo per il pilota della Honda).

Le Ducati hanno invece faticato a trovare il grip su un tracciato ancora sporco e che soltanto col passare del tempo si sta gommando. Andrea Dovizioso è riuscito a piazzare una zampata nel finale ed è ottavo a 1.048 dal leader, appena alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo (a 0.888): era fondamentale rientrare tra i migliori dieci perché domani c’è il rischio che piova e dunque si potrebbe non migliorare nelle prove libere 3 in vista dell’accesso diretto alla Q2. Sesto Rins (a 0.853), nono A. Espargarò (a 1.140), decimo un dolorante Dani Pedrosa (a 1.162).

PROVE LIBERE 2 GP AMERICHE 2018: CLASSIFICA DEI TEMPI

