Capitan America ha perso il suo superpotere. Dopo ben 6 vittorie di fila e un dominio incredibile negli USA, Marc Marquez viene detronizzato a Austin. Il Cabroncito finisce a terra in gara mentre stava comandando alla sua maniera nello snake texano, lasciando agli avversari gli onori della cronaca. Uno zero difficile da digerire per il campione del mondo, in carica, spagnolo: che per la prima volta non va sul gradino più alto del podio in quella che può chiamarsi ormai la sua seconda casa.

In tanti ne guadagnano da questa caduta: Andrea Dovizioso si riporta in testa al mondiale e limita i danni su una pista tutt'altro che amica per la Ducati. Valentino Rossi, dopo due anni torna ad inanellare due podi consecutivi, portandosi a sole tre lunghezze dalla Ducati e mettendo lì, l'ennesimo mattoncino di una carriera sempre più mitologica. Ma chi ride di più è certamente Alex Rins. Lo spagnolo in Texas conquista la prima vittoria della sua vita in MotoGP, al termine di una corsa condotta in maniera magistrale: bravo nelle fasi iniziale ad amministrare, superbo nel sorpasso sul Dottore e fantastico nel finale a menare le danze ed evitare un ritorno del fenomeno di Tavullia.

Ma chi è Alex Rins?

Alex Rins ha un feeling speciale con il GP di Austin, proprio sul tracciato texano sei anni fa colse il primo successo nel Mondiale in Moto3Getty Images

Alejandro Rins Navarro è un giovane pilota spagnolo classe 1995, arrivato in MotoGP dopo aver vinto 11 corse tra Moto3 e Moto2. Nativo di Barcellona, Rins inizia a correre nel motocross a sette anni, per poi passare alla pista tre stagioni dopo. Il passo importante avviene nel 2010, quando debutta nell'ultra competitivo CEV spagnolo. In due anni Alex conquista il titolo nazionale in 125, che gli apre le porte del motomondiale.

Il debutto in Moto3 nel 2012 è di quelli buoni, ma non ottimi: Rins ottiene una pole al secondo atto stagionale e un podio in Francia, ma non riesce quasi a farsi notare e ad ottenere risultati di rilievo. Sembra quindi uno dei tanti fuochi di paglia, ma le due stagioni successive lo lanciano nell'elite della disciplina: tra il 2013 e il 2014 ottiene otto vittorie e ben 22 podi. Purtroppo gli sfugge sempre il mondiale, ma guadagna l'accesso alla Moto2 con il team Paginas Amarillas HP40. Anche nella classe di mezzo si fa notare con qualche vittoria e diversi piazzamenti, e così nel 2017 passa in MotoGP.

Il debutto nella classe regina e gli infortuni

L'inizio però nella classe regina è tutt'altro che felice. Nei test pre stagione finisce a terra, schiacciandosi le vertebre T8 e T12. Un mese di stop per lui. Proprio ad Austin va ancora peggio: si fa male sempre con una caduta, ma l'infortunio è molto grave. Lo spagnolo si rompe ulna e radio del braccio sinistro e deve operarsi, saltando ben cinque gare. Molto sfortunato il rider numero 42 nella sua prima stagione in MotoGP, che però si conclude con un buon quarto posto a Valencia che fa morale.

La consacrazione

Dopo uno sciagurato 2017, la sfortuna lo abbandona ed inizia la sua consacrazione ai vertici. Con la nuova Suzuki GSX-RR si trova subito a suo agio, ma soprattutto può lavorarci senza stop per tutta la stagione, sviluppandola al meglio. In Argentina coglie il primo podio della sua carriera in MotoGP, seguito dal secondo posto ad Assen. A fine stagione i podi saranno ben cinque, con il quinto posto nella generale.

Il 2019 è oggi. Alex parte bene in Qatar e a Termas de Rio Hondo, mentre ad Austin sfrutta il passo falso di Marc Marquez per vincere e far sognare i suoi tifosi. In Texas lo spagnolo aveva colto il primo successo della carriera, sempre qui è stato vittima del più grave incidente della carriera e su questa pista si è preso la sua rivincita, trionfando davanti all'idolo di una vita Valentino Rossi e riportando la Suzuki alla vittoria dopo 952 giorni.

Il mondiale a quattro punte?

L'abbraccio nel parco chiuso fra Valentino Rossi ed Alex Rins, GP di Austin, Getty ImagesGetty Images

La classifica è chiara: Dovizioso è davanti, seguito da Rossi, Rins e Marquez. Alex quindi è nel gruppo insieme agli altri top rider della categoria. Un grandissimo risultato per un pilota dal gran manico, ma non solo: non è uno che ha paura, ne che sente troppo la pressione. Ha la testa per stare ai vertici e la capacità di sviluppare al meglio la moto. E' un grande uomo squadra, ottimo nel dare la giusta direzione di lavoro al team. Lottare per il titolo è un'impresa praticamente impossibile, anche perché Honda e Ducati ne hanno certamente di più della Suzuki. Ma lo spagnolo ha tutte le carte in regola per lottare spesso per il podio e in diverse occasioni potrà far saltare il banco. Insomma, la MotoGP nella giornata in cui ha visto crollare lo sceriffo di Austin, ha trovato una nuova stellina.

LA CLASSIFICA PILOTI

PILOTA PUNTI Andrea Dovizioso 54 Valentino Rossi 51 Alex Rins 49 Marc Marquez 45 Danilo Petrucci 30