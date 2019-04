FP1: Marquez domina precedendo Viñales e Miller, Dovizioso 4°, Rossi 5°

Come prevedibile la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti classe MotoGP è stata comandata e a lungo dominata da Marc Marquez, anche se poi alla fine il suo vantaggio sul secondo classificato non è così ampio. 2.05.311 il miglior giro del cinque volte campione del mondo della Honda che ha preceduto di 78 millesimi l’improvvisamente risorto Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale. Terzo tempo per l’australiano del Team Prama Ducati Jack Miller, quarto Andrea Dovizioso con la prima Ducati ufficiale, quinto Valentino Rossi con la seconda Yamaha ufficiale.

Sesto Pol Espargaro, settimo il francesino Fabio Quartararo, ottavo il britannico Cal Crutchlow, nono l’altro Espargaro, Aleix, decimo il terzo i italiano, Andrea Iannone, che con l’Aprilia si lascia alle spalle gente illustre. Tra questi, Franco Morbidelli, undicesimo,Danilo Petrucci, tredicesimo, e Francesco Bagnaia, diciannovesimo, per restare agli italiani, ma anche gli spagnoli Alex Rins, quindicesimo, e soprattutto Jorge Lorenzo, diciottesimo, sono piuttosto lontani dal vertice. Alle 21.10 ci sarà la seconda sessione di prove libere.

RISULTATO E CLASSIFICA FP1 GP USA 2019

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’05.311 11 15 345.3

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’05.389 0.078

3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2’05.936 0.625

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’05.963 0.652

5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’06.042 0.731

6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’06.327 1.016

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’06.332 1.021

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’06.482 1.171

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’06.497 1.186

10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’06.692 1.381

