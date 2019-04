1) C'è qualcuno che può battere Marquez ad Austin o il pronostico è scritto?

Marc Marquez esulta per la vittoria a Termas de Rio Hondo, Getty ImagesGetty Images

In Argentina non ha solo vinto, ma ha letteralmente annichilito la concorrenza con distacchi abissali. Parliamo di Marc Marquez, che si avvicina al Gran Premio di Austin da favorito assoluto. Il Texas è letteralmente casa sua. Alcuni dati: sono sei anni che questa pista è nel calendario del motomondiale e sono sei anni che vince il Cabroncito. Per cui ha sempre vinto il fenomeno di Cervera, che se dovesse trionfare anche quest'anno eguaglierebbe un altro record di Valentino Rossi, quello delle 7 vittorie consecutive su una stessa pista in MotoGP. Il Dottore ci riuscì al Mugello dal 2002 al 2008. Tra l'altro Honda, contando anche Indianapolis e Laguna Seca, è imbattuta negli USA da ben 15 gare. Pazzesco! Date queste premesse, salvo problemi tecnici o clamorosi colpi di scena, anche quest'anno si parte per arrivare secondi.

I record dei GP vinti consecutivamente in MotoGP

PILOTA PISTA PERIODO Valentino Rossi Mugello 7 di fila (Dal 2002 al 2008) Marc Marquez Austin 6 di fila (Dal 2013 al 2018) IN CORSO Marc Marquez Sachsenring 6 di fila (Dal 2013 al 2018) IN CORSO Casey Stoner Phllip Island 6 di fila (Dal 2007 al 2012)

Gli uiltimi 15 GP disputati negli USA, sempre vinti dalla Honda

PILOTA PISTA ANNO Marc Marquez Austin 2018 Marc Marquez Austin 2017 Marc Marquez Austin 2016 Marc Marquez Austin 2015 Marc Marquez Indianapolis 2015 Marc Marquez Austin 2014 Marc Marquez Indianapolis 2014 Marc Marquez Austin 2013 Marc Marquez Indianapolis 2013 Marc Marquez Laguna Seca 2013 Casey Stoner Laguna Seca 2012 Dani Pedrosa Indianapolis 2012 Casey Stoner Laguna Seca 2011 Casey Stoner Laguna Seca 2011 Dani Pedrosa Indianapolis 2010

2) Ducati ad Austin riuscirà a limitare i danni salendo sul podio?

Dove Marquez va fortissimo, spesso la Ducati non riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale. E' così in Argentina e storicamente la stessa musica si ripete ad Austin. Negli ultimi due anni sono arrivati risultati pessimi per la moto italiana e l'ultimo podio del Dovi è datato 2015 su questa pista. L'impressione è che anche domenica sarà gara in difesa per la Desmosedici: il binomio Marquez-Honda sembra inarrivabile, l'obiettivo è salire sul podio, esattamente come a Termas de Rio Hondo, magari non facendosi mettere i piedi in testa da Yamaha.

La Ducati ad Austin

ANNO RISULTATI 2018 Dovizioso 5°, Lorenzo 11° 2017 Dovizioso 6°, Lorenzo 9° 2016 Iannone 3°, Dovizioso RIT 2015 Dovizioso 2°, Iannone 5° 2014 Dovizioso 3°, Crutchlow RIT 2013 Dovizioso 7°, Hayden 9°

3) Quale Yamaha vedremo?

Valentino Rossi è salito sul podio due volte su sei partecipazioni al GP di Austin, Getty ImagesGetty Images

Si continua a vivere alla giornata in casa Yamaha, anche se dopo la gara in Argentina è aumentato l'ottimismo nonostante le prestazioni altalenanti della moto. A Termas de Rio Hondo il Dottore è tornato a podio dopo una vita e tutte le Yamaha (ufficiali e Petronas) hanno lottato costantemente per le posizioni di vertice, fino al crash finale tra Morbidelli e Viñales. La casa giapponese è chiamata alla conferma in questo terzo atto stagionale, su un tracciato dei più complessi e completi di tutto il circus. E dal 2015 che c'è sempre una M1 sul podio ad Austin e Rossi è in gran forma. Se Marquez è imprendibile il target deve essere la Ducati. Valentino e Maverick riusciranno a stare al passo con Dovizioso? I margini per crederlo esistono.

4) Riuscirà finalmente Jorge Lorenzo ad entrare almeno in top ten?

" La prima parte della stagione non sarà facile per lui, ma speriamo che una volta che si sarà abituato alla moto possa tornare a lottare per le prime posizioni "

Questo è un estratto dell'intervista fatta ad Alberto Puig, Team Manager Honda HRC. Frasi che certamente non caricano lo spagnolo in vista del Gran Premio del Texas, dove è chiamato al riscatto dopo le prime due corse tutt'altro che memorabili. Por Fuera ci ha abituato a toccare il fondo più volte per poi tornare clamorosamente in vetta, come è accaduto anche lo scorso anno in Ducati. Sicuramente si aspettava di far fatica con la nuova RC213V, ma non così tanta. Il problema è che, dall'inizio dell'anno a causa della frattura al polso e di una serie di infortuni rimediati in una serie di cadute in Qatar, il maiorchino è lungi dall'essere al 100% della condizione. L'altro guaio è che il suo vicino di box ha dominato in Argentina e rischia di stravincere anche ad Austin, per cui Jorge Lorenzo deve dare segnali di vita. L'obiettivo è entrare in top ten per la prima volta in stagione.

I risultati di Jorge Lorenzo ad Austin

ANNO RISULTATO 2018 11° 2017 9° 2016 2° 2015 4° 2014 10° 2013 3°

5) Iannone e l'Aprilia daranno segnali di vita?

Ormai si parla più di lui delle sue "imprese" fuori dalla pista che in gara. Sempre al centro del gossip, Andrea Iannone è stata la più grande delusione di quest'inizio di stagione. Mentre Aleix Espargarò è costantemente tra i primi 10, il pilota di Vasto ha faticato in Qatar cadendo addirittura nel giro di rientro, in Argentina invece è riuscito ad essere ultimo sia in qualifica che in gara. Le aspettative su di lui erano altissime a Noale, al momento totalmente disattese. L'anno scorso è andato a podio qui in Texas, speriamo possa essere di buon auspicio, per tornare almeno ad avvicinarsi alle posizioni che contano.