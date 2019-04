Moto2: Marcel Schrotter è il più veloce nelle prime libere

Il tedesco Marcel Schrotter comincia nel migliore dei modi il fine settimana e firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terza tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il centauro del Team Dynavolt Intact GP ha messo in mostra un potenziale molto interessante sulla pista texana ed ha chiuso il turno al comando con un ottimo 2’10″853 messo a referto all’ultimo tentativo utile, precedendo di quasi mezzo secondo il compagno di squadra svizzero Thomas Luthi.

Il 32enne nativo di Oberdiessbach deve riscattare la caduta dell’ultimo round in Argentina ed è partito con il piglio giusto nelle prime libere sulla pista di Austin, terminando in seconda piazza con un buon 2’11″338. La grande sorpresa positiva del turno è stata sicuramente la Speed Up dello spagnolo Jorge Navarro, a lungo in testa alla graduatoria prima di scivolare in terza piazza assoluta a 0.548 dalla vetta ma davanti a diversi protagonisti assoluti del Campionato. Il primo degli italiani è Luca Marini, quarto in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46 a 0.649 dal miglior tempo grazie ad un ultimo tentativo di time-attack molto efficace. Alle spalle di Marini i distacchi si assottigliano notevolmente, con il britannico Sam Lowes quinto a 0.706, lo spagnolo Alex Marquez sesto a 0.739, la rivelazione australiana Remy Gardner settimo a 0.928 e l’iberico Xavi Vierge ottavo a 1.105 dalla vetta.

Tutti questi piloti hanno girato sotto il muro dei 2’12”, mentre per gli altri i ritardi si fanno molto pesanti. In chiave azzurra c’è da evidenziare la buonissima prestazione del rientrante Mattia Pasini (sostituisce l’infortunato Augusto Fernandez per il Team Flexbox HP40) e del rookie Enea Bastianini, rispettivamente decimo e undicesimo. Male il leader del campionato Lorenzo Baldassarri, non a proprio agio sulla pista texana, il quale ha siglato il 14° tempo a 1″5 da Schrotter.

La classifica

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.7 2’10.853

2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 290.0 2’11.338 0.485 / 0.485

3 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 285.1 2’11.401 0.548 / 0.063

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 290.4 2’11.502 0.649 / 0.101

5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 289.1 2’11.559 0.706 / 0.057

6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.4 2’11.592 0.739 / 0.033

7 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 287.6 2’11.781 0.928 / 0.189

8 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 291.8 2’11.958 1.105 / 0.177

9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 283.9 2’12.019 1.166 / 0.061

10 54 Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 Kalex 291.7 2’12.047 1.194 / 0.028

11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.4 2’12.204 1.351 / 0.157

12 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 279.2 2’12.291 1.438 / 0.087

13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.2 2’12.353 1.500 / 0.062

14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 287.4 2’12.360 1.507 / 0.007

15 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.5 2’12.466 1.613 / 0.106

16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 284.4 2’12.892 2.039 / 0.426

17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 276.1 2’12.902 2.049 / 0.010

18 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 286.3 2’13.032 2.179 / 0.130

19 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 283.3 2’13.057 2.204 / 0.025

20 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 283.5 2’13.127 2.274 / 0.070

21 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.0 2’13.262 2.409 / 0.135

22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.7 2’13.366 2.513 / 0.104

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 289.4 2’13.661 2.808 / 0.295

24 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 287.1 2’13.755 2.902 / 0.094

25 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.3 2’14.657 3.804 / 0.902

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 2’15.377 4.524 / 0.720

27 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 284.9 2’15.936 5.083 / 0.559

28 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 284.5 2’16.371 5.518 / 0.435

29 6 Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 278.8 2’17.379 6.526 / 1.008

30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.2 2’18.263 7.410 / 0.884

31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 285.3 2’18.921 8.068 / 0.658