Moto2: Schrotter fa il vuoto nelle FP2, risale Lorenzo Baldassarri

Il tedesco Marcel Schroetter si conferma a proprio agio sul circuito di Austin e, dopo aver dominato le FP1, si conferma anche nel corso della seconda sessione di prove libere 2 della classe Moto2 nel GP delle Americhe 2019.

L’esperto centauro della Kalex Dynavolt ha primeggiato con il crono di 2’09″982, rifilando ben mezzo secondo al compagno di squadra Thomas Luthi: l’elvetico, fermatosi a 0.508 dalla vetta, ha comunque mostrato un’ottima consistenza sulla lunga distanza. La prima fila virtuale è stata completata dallo spagnolo Alex Marquez (Kalex Marc VDS): 0.598 il distacco accumulato dal giovane fratello d’arte, pilota tanto veloce quanto estremamente discontinuo.

Giornata complessivamente positiva per i colori italiani. Il migliore dei piloti nostrani si è rivelato Luca Marini (Kalex Sky Racing VR46): il fratellastro di Valentino Rossi, distante 6 decimi dalla vetta, ha iniziato con il piede giusto un fine settimana in cui dovrà necessariamente svoltare dopo un avvio di stagione molto problematico (appena 17 punti conquistati tra Losail e Termas de Rio Hondo).

Quinta piazza per il britannico Sam Lowes (Kalex Federal Oil Gresini), appena davanti al leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri. Il 22enne di San Severino Marche ha finalmente imboccato la strada giusta in termini di assetto dopo aver concluso le FP1 in 14ma piazza. Il distacco da Schroetter, tuttavia, resta piuttosto preoccupante, ben 679 millesimi.

Nella top10 si sono classificati anche il rookie Fabio Di Giannantonio (Speed Up) ed il veterano Mattia Pasini, tornato a calcare la scena del Motomondiale in questo fine settimana per sostituire l’infortunato Augusto Fernandez nel Team Pons: per loro rispettivamente una settima ed ottava posizione.

La classifica delle prove libere 2

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.5 2’09.982

2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 286.1 2’10.490 0.508 / 0.508

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.4 2’10.580 0.598 / 0.090

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.7 2’10.584 0.602 / 0.004

5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 286.3 2’10.646 0.664 / 0.062

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 283.7 2’10.661 0.679 / 0.015

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.7 2’10.719 0.737 / 0.058

8 54 Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.3 2’10.753 0.771 / 0.034

9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.2 2’10.763 0.781 / 0.010

10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 282.0 2’10.932 0.950 / 0.169

11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.9 2’11.241 1.259 / 0.309

12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 283.2 2’11.415 1.433 / 0.174

13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.8 2’11.514 1.532 / 0.099

14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.1 2’11.605 1.623 / 0.091

15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 286.5 2’11.643 1.661 / 0.038

16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 283.6 2’11.772 1.790 / 0.129

17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 276.9 2’11.810 1.828 / 0.038

18 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.1 2’11.835 1.853 / 0.025

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.3 2’11.910 1.928 / 0.075

20 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 285.4 2’12.016 2.034 / 0.106

21 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 282.2 2’12.197 2.215 / 0.181

22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 282.7 2’12.259 2.277 / 0.062

23 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 277.8 2’12.471 2.489 / 0.212

24 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.8 2’12.646 2.664 / 0.175

25 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.3 2’13.637 3.655 / 0.991

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.0 2’13.937 3.955 / 0.300

27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 285.5 2’14.585 4.603 / 0.648

28 6 Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.4 2’14.832 4.850 / 0.247

29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.1 2’15.601 5.619 / 0.769

18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 276.6 2’21.291 11.309 / 5.690

96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM