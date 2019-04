Uno splendido Niccolò Antonelli (Honda SIC58) centra la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della Moto3, la sesta dalla sua carriera, un risultato che gli mancava addirittura dal weekend in Qatar 2018. Dopo la cancellazione della terza sessione di prove libere a causa dei violenti temporali (con annesso rischio di fulmini) che hanno imperversato sulla pista di Austin, i piloti si sono tuffati sulle qualifiche senza preparazione e con l’asfalto del Circuit of The Americas decisamente bagnato. Il pilota nostrano ha realizzato il miglior tempo con il crono di 2:31.346, rifilando ben mezzo secondo allo spagnolo Raul Fernandez (KTM Sama). Completa la prima fila l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) a 783 millesimi. Quarta posizione per lo spagnolo Jaume Masià (KTM Bester) a 798, mentre è quinto il sudafricano Darryn Binder (KTM CIP) a 875, dopo avere dominato la scena nella Q1.

Al sesto posto un altro spagnolo, Aron Canet (KTM Max) a 1.202, quindi settima posizione per il nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 1.290, ottava per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 1.355, nona per lo spagnolo Alonso Lopez (Honda EG 0,0) a 1.666, decima per il suo connazionale Marcos Ramirez (Honda Leopard) a 1.867, proprio davanti al nostro Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) 11esimo a 1.959. 12esimo tempo per Romano Fenati (Honda Snipers) a 2.011, quindi 13esimo per Andrea Migno (KTM Bester) a 2.381, mentre è 14esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 3.438, 18esimo ed ultimo del Q2 Tony Arbolino (Honda Snipers) ad oltre 5 secondi dopo una sessione letteralmente da dimenticare. Chiude 21esimo Celestino Vietti (Sky Racing VR46), mentre è 26esimo Riccardo Rossi (Honda Kommerling) entrambi erano già stati eliminati nel corso del Q1.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP USA 2019 – MOTO3

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 222.9 2’31.346

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 222.2 2’31.847 0.501 / 0.501

3 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.8 2’32.129 0.783 / 0.282

4 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 222.3 2’32.144 0.798 / 0.015

5 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 223.9 2’32.221 0.875 / 0.077

6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 214.9 2’32.548 1.202 / 0.327

7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.8 2’32.636 1.290 / 0.088

8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 222.6 2’32.701 1.355 / 0.065

9 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.2 2’33.032 1.686 / 0.331

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 221.6 2’33.213 1.867 / 0.181

11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.9 2’33.305 1.959 / 0.092

12 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 218.8 2’33.357 2.011 / 0.052

13 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 222.1 2’33.727 2.381 / 0.370

14 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.8 2’34.784 3.438 / 1.057

15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.2 2’34.863 3.517 / 0.079

16 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 226.3 2’35.456 4.110 / 0.593

17 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 222.5 2’36.299 4.953 / 0.843

18 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 229.7 2’36.531 5.185 / 0.232

alessandro.passanti@oasport.it