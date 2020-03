Il Mondiale MotoGP non inizierà nel weekend del 3-5 aprile ad Austin. Il GP degli USA, infatti, è stato rinviato al 13-15 novembre a causa dell’emergenza coronavirus, dopo l'allerta fatta partire nella città texana dopo un caso accertato di contagio di coronavirus nelle ultime ore nel Paese.

L’appuntamento in terra statunitense era particolarmente atteso perché avrebbe rappresentato l’inizio della stagione della MotoGP dopo la cancellazione del Gran Premio del Qatar e il rinvio del GP di Thailandia ma, per il bene della salute pubblica, si è deciso di non correre in Texas.

Il Mondiale dovrebbe dunque iniziare il 19 aprile in Argentina, ma ormai non c’è più nulla di certo. La rischedulazione del GP degli USA ha portato, inoltre, a un posticipo del GP di Valencia, ultima gara dell’anno, prevista ora nel weekend del 20-22 novembre.