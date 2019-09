Dovizioso: "Punto al podio"; Marquez: "È il momento di divertirsi"

Dovizioso: "Punto al podio"

Non ha troppa voglia di sorridere Andrea Dovizioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Il romagnolo è reduce da due gare sfortunate: la prima, Silverstone, con la caduta in avvio causata da Fabio Quartararo, la seconda, quella di casa di Misano, con una Ducati che non è mai apparsa competitiva rispetto agli avversari e lo ha visto concludere in maniera anonima. Un andamento che, tuttavia, non ha per niente sorpreso il pilota forlivese:

" Sicuramente Misano è stato un weekend complicato per noi – spiega – dopo i test di fine agosto sapevamo che per la nostra GP19 sarebbe stato impossibile lottare per la vittoria, e anche per il podio. Purtroppo le condizioni erano completamente diverse rispetto ad un anno fa, per cui ci siamo concentrati su quello che era possibile per noi. Siamo cresciuti, turno dopo turno, e ho potuto conquistare la seconda fila in qualifica "

" In gara ho chiuso in sesta posizione, non certo un grandissimo risultato. Con il ritmo che avevo, forse, potevo lottare per la quarta piazza che, ovviamente, sarebbe stato il massimo. Ad ogni modo nessuno di noi ha avuto feeling all’anteriore e, nonostante gli sforzi compiuti in frenata, avevamo un gap troppo ampio rispetto a Marc Marquez "

La tappa di Aragon potrebbe portare ad un leggero miglioramento in casa Ducati?

" Penso che il MotorLand non sia il tracciato ideale per la nostra moto, ma era così anche un anno fa, quando lottammo fino alla fine proprio con Marc. Ad occhio e croce saremo più competitivi rispetto a Misano, per cui punterò al podio, ma non sarà facile, gli avversari sono tanti ed agguerriti e nelle ultime uscite anche le Yamaha hanno compiuto passi in avanti importanti "

Il finale di stagione della Ducati e di “Desmo Dovi” dovrà puntare su alcuni aspetti importanti:

" La classifica è ampiamente chiusa, e da tempo, per cui stiamo pensando a come migliorare la moto per il futuro. Nelle ultime uscite non siamo stati nemmeno fortunati, soprattutto non per colpa nostra, per cui dovrò invertire il trend, cercare di fare punti e tentare di vincere quando avrò le occasioni. L’unico in grado di poter centrare il successo in ogni circuito è Marc Marquez, per cui se vorremo lottare per il titolo anche nel prossimo campionato dovremo allestire una moto in grado di adattarsi volta per volta come la sua Honda "

Marc Marquez: "E' il momento di divertirsi"

Marc Marquez, in sella alla Honda n. 93, è sempre più vicino al suo ottavo titolo iridato, vantando a sei weekend dalla conclusione ben 93 punti sul secondo nella classifica mondiale, ovvero Andrea Dovizioso. Si tratta del gap più elevato alla 13esima gara dai tempi di Valentino Rossi vs Max Biaggi nel 2005, quando il Dottore aveva 122 lunghezze di margine nei confronti del Corsaro.

L’iberico sarà, dunque, il riferimento, guardando anche alla storia di questo GP: l’asso nativo di Cervera si è imposto infatti in quattro occasioni nelle ultime sei edizioni, tre delle quali (2016-2018) consecutive. Numeri che possono spaventare la concorrenza, anche per la maturità e l’esperienza acquisite da Marc:

" L’obiettivo è vincere o almeno essere sul podio. A Misano abbiamo trascorso un ottimo weekend, non facile ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo aumentato il divario su Andrea (Dovizioso ndr.). E’ il momento di buttarsi in ogni gara, divertirsi e godersela. Il mio stile di guida e la mia mentalità sono quelli di andare sempre al limite. Qualche volta forse perdo qualche punto, lo dicono le statistiche, in passato ho fatto tante cadute, ma sono contento della mia carriera "

alessandro.passanti@oasport.it