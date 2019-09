GP Aragon in diretta tv e Live-Streaming

• Diretta scritta del GP Aragon domenica alle 13:00

Programma GP Aragon

Venerdì 20 Settembre

Prove libere 1 ore 9:55 Live | Report

Prove libere 2 ore 14:10 Live | Report

Sabato 21 Settembre

Prove libere 3 ore 9:55 Live | Report

Prove libere 4 ore 13:30 Live

Qualifiche ore 14:10 Live

Domenica 22 Settembre

GP Aragon ore 13:00 Live

Marc Márquez AragónGetty Images

GP Aragon in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro

L’intero weekend del GP di Aragon sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. La gara sarà trasmessa anche in chiaro da TV8

GP Aragon in Live-Streaming

Il GP di Aragon sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet e su TV8.

Approfondimenti: rivedremo Valentino Rossi sul podio?

Dichiarazioni: Rossi: "Ad Aragon abbiamo sempre sofferto"

GP Aragon: informazioni

Data orario e luogo: domenica 22 Settembre, Ciudad del Motor de Aragón

Precedente GP: GP di San Marino, Misano Live | ReportReport

Prossimo GP: GP di Thailandia - Circuito internazionale di Buriram Live