Le pagelle: Marquez asso piglia tutto, Dovizioso rimonta tutto cuore

Marc Marquez (Pilota HRC, 1° classificato) voto 10 e lode – Inesorabile. Come l’asso piglia tutto a scopa si prende tutto: pole position, giro veloce e successo con una superiorità imbarazzante. La perfetta sintesi di un mondiale mai iniziato e che fra due settimane si aggiungerà ad una bacheca che fa già paura. Prova a prendermi...

Andrea Dovizioso (Pilota Ducati, 2° classificato) voto 10 – Festeggia il 99esimo podio nel motomondiale con una gara tutta grinta e coltello tra i denti. Scattato dalla quarta fila (10a casella), risale la classifica con la stessa maestria con cui i salmoni risalgono i fiumi, zittendo chi lo aveva pungolato dopo l’anonimo sesto posto rimediato a Misano.

Jack Miller (Pilota Ducati Pramac, 3° classificato) voto 8,5 – La strategia rischiatutto paga dividendi. Aggressivo fin dalle primissime curve si va a prendere un podio meritatissimo, rovinando a un Vinales che se lo sentiva già in tasca.

Maverick Vinales (Pilota Yamaha, 4° classificato) voto 7 – Dopo due terzi posti consecutivi fallisce l’appuntamento con il terzo podio consecutivo in MotoGP, dopo averlo sognato per oltre tre/quarti di gara. Tradito dal consumo della sua soft posteriore, alza bandiera bianca solo all’ultimo giro ma conferma di essere il pilota di casa Iwata più in forma in questo momento, l’unico capace di fare brutta figura al cospetto dello scatenato Quartararo.

Fabio Quartararo (Pilota Yamaha Petronas, 5° classificato) voto 7 – Dopo il podio di Misano, paga l’usura dei pneumatici e il deficit di motore rispetto a Honda e Yamaha ma porta a casa un quinto posto che fa morale e gli permette di portarsi a sole 10 lunghezze in classifica generale da Valentino Rossi.

Cal Crutchlow (Pilota Honda LCR, 6° classificato) voto 6.5 - Dimentica il weekend di Misano con un sesto posto che lo conferma come miglior pilota Honda dopo l’inarrivabile Marquez.

Aleix Espargaro (Pilota Aprilia Gresini, 7° classificato) voto 7.5 – Conquista il miglior piazzamento dell’anno con una gara tutto cuore e si toglie pure lo sfizio di tenersi alle spalle la Yamaha ufficiale di Valentino Rossi. La miglior gara della stagione da dedicare allo sfortunato fratello Pol, costretto al forfait per la frattura al radio rimediata nelle prove di sabato.

Valentino Rossi (Pilota Yamaha, 8° classificato) voto 5 – Un GP anonimo. Sbaglia la scelta della gomma posteriore e non riesce mai a trovare il ritmo, chiudendo con un ottavo posto troppo brutto per essere vero. Se poi ci aggiungiamo i 13 secondi di margine incassati dall’Aprilia, lo scenario è ancor più desolante. Male, male.

Danilo Petrucci (Pilota Ducati, 12° classificato) voto 4.5 – Mentre Dovizioso e Miller con la stessa moto lottano per il podio, lui annaspa tra i problemi fuori dalla top ten. Del pilota agguerrito che al Mugello regolava Marquez all’ultima curva non c’è più traccia e anche il terzo posto nel mondiale è svanito. Desaparecido.