Libere 3, Rins il più veloce, Rossi 7°. Alle 14.10 la pole

La giornata delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019 si è aperta con una terza sessione di prove libere condizionata pesantemente da una situazione molto insidiosa di pista umida in via di asciugamento dopo il temporale che ha colpito il MotorLand durante la notte. La maggior parte dei piloti ha deciso di non girare per evitare di correre dei rischi inutili in vista di una qualifica e di una gara quasi sicuramente da disputare sull’asciutto. L’unico ad essere sceso in pista con gomme slick è stato lo spagnolo Alex Rins, il quale ha firmato il miglior tempo delle FP3 in 1’55″934 proprio all’ultimo tentativo senza riuscire però a migliorare la sua undicesima piazza nella classifica combinata.

Il catalano classe 1995 della Suzuki ha fatto un tentativo negli ultimi minuti del turno con gomme d’asciutto balzando in vetta alla graduatoria della sessione, tuttavia l’asfalto ibrido non gli ha permesso di avvicinare i tempi fatti segnare ieri (7″ di ritardo dalla qualificazione diretta al Q2). Maverick Viñales è stato il migliore del turno con gomme da bagnato, dimostrando un ottimo feeling con la sua Yamaha anche in condizioni di asfalto umido che gli ha permesso di chiudere a poco più di 1″ di ritardo dal miglior tempo di Rins. Terza piazza a 1.810 dalla vetta per il finlandese Mika Kallio, chiamato a sostituire Johann Zarco in KTM fino a fine stagione.

Franco Morbidelli si è inserito in quarta piazza risultando il migliore degli italiani dopo aver completato la bellezza di 17 giri con la sua Yamaha Petronas, alle sue spalle il portoghese della KTM Tech 3 Miguel Oliveira quinto a 2.219 dalla testa. Buon turno anche per il torinese Francesco Bagnaia, sesto a 2.225 con la Ducati Pramac appena davanti a Valentino Rossi, settimo a 2.404 dalla miglior prestazione odierna di Rins. Le Ducati ufficiali non hanno spinto particolarmente con Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso che si sono attestati rispettivamente in 12^ e 14^ piazza a più di 3″ dal leader, mentre Marc Marquez non ha voluto perdere tempo rimanendo ai box per tutte le FP3.

CLASSIFICA – FP3 GP Aragon 2019 – MOTOGP

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.3 1’55.934

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.5 1’57.013 1.079 / 1.079

3 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 1’57.744 1.810 / 0.731

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.5 1’57.988 2.054 / 0.244

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.5 1’58.153 2.219 / 0.165

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.3 1’58.159 2.225 / 0.006

7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.5 1’58.338 2.404 / 0.179

8 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 324.4 1’58.593 2.659 / 0.255

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.4 1’58.904 2.970 / 0.311

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.4 1’59.050 3.116 / 0.146

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.5 1’59.143 3.209 / 0.093

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 326.3 1’59.145 3.211 / 0.002

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1’59.216 3.282 / 0.071

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.3 1’59.504 3.570 / 0.288

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.5 1’59.610 3.676 / 0.106

16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 327.3 1’59.792 3.858 / 0.182

17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.3 2’02.673 6.739 / 2.881

18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 325.4 2’03.241 7.307 / 0.568

29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati

53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda